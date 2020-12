Den amerikanske sanger, skuespiller, forfatter og modedesigner Jessica Simpson har gennemgået lidt af en transformation i de senere år.

Sidste år smed hun mere end 45 kilo på seks måneder, og i år har hun trænet som en gal, så hun nu har den krop, hun altid har ønsket sig.

Hun har i julen smidt et billede op på sin Instagram, hvor hun nærmest ikke er til at kende.

På billedet poserer hun i en pyjamas, der afslører hendes veltrimmede krop og former. Og det har folk noteret, så i kommentarsporet er det væltet ind med beskeder, der komplimenterer hendes nye livsstil.

Jessica Simpson har i en del år kæmpet med overvægt, og det blev så slemt, at hun skammede sig over sin krop.

Så da hun fik sit tredje barn i marts 2019, blev det et vendepunkt. Hun lagde sin livsstil om, begyndte at spise flere grøntsager og mere protein og satte sig et mål om at gå 14.000 skridt om dagen.

Efter nogen tid lykkedes det, og kiloene raslede af. I år har hun så lagt ovenpå med styrketræning, og nu kan hun igen passe tøj, som har været gemt væk i mange år.

»Jeg var chokeret. Det var en god 40-års gave. Jeg har prøvet at få de bukser op over hofterne mange gange, og jeg troede aldrig, at mine hofter ville blive de samme igen, efter jeg fik børn,« sagde hun til People i september.