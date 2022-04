Jessica Simpson har delt ærligt ud af sin selvudviklingsrejse de sidste par år.

Både kampen mod sin svingende vægt og sit alkoholmisbrug har den 41-årige sanger, skuespiller og modedesigner været åben omkring både på sine sociale medier og i interviews.

Nu har Jessica Simpson så valgt at dele en af sine succeser på Instagram – hun føler sig nemlig endelig bikiniklar.

»Jeg taget 45 kg på og smidt dem igen tre gange, så jeg troede aldrig, det her øjeblik kunne eller skulle komme, men jeg holder endelig forårsferie i en bikini!« jubler sangerinden i opslaget.

Jessica Simpson vejede knap 120 kilo, da hun var gravid med sit yngste barn i 2018. Fødslen af Birdie blev vendepunktet for sangerinden, der startede en seriøs vægttabsrejse, som nu har resulteret i, at hun tør vise sig i en bikini igen. Foto: Ritzau Scanpix & Instagram/@jessicasimpson Vis mere Jessica Simpson vejede knap 120 kilo, da hun var gravid med sit yngste barn i 2018. Fødslen af Birdie blev vendepunktet for sangerinden, der startede en seriøs vægttabsrejse, som nu har resulteret i, at hun tør vise sig i en bikini igen. Foto: Ritzau Scanpix & Instagram/@jessicasimpson

»Jeg nød et godt, stolt tuderi i dag!«

Jessica Simpson har længe været ærlig omkring sine vægtudfordringer – særligt hvordan hendes svingende vægt, og ikke mindst mediernes opmærksomhed på den, har påvirket hendes selvbillede og selvtillid.

Blandt andet delte hun ærligt i 'The Drew Barrymore Show', hvordan hun nåede op på 118 kg, da hun var gravid med sit yngste barn, den treårige datter Birdie.

Dermed måtte hun skamfuldt erkende, at hun vejede mere end ægtemanden, den tidligere NFL-spiller Eric Johson, som hun også deler børnene Maxwell på ni og Ace på otte år med.

Men siden har hun lært, at det handler om balance, og har derfor også smidt sin vægt ud, har Jessica Simpson forklaret til TODAY.