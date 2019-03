Alle gode gange tre: Sangerinden Jessica Simpson er netop blevet mor - for tredje gang.

Hun og husbonden Eric Johnson fik tirsdag en lille datter, som skal hedde Birdie Mae.

Det skriver hun selv på Instagram, hvor hun deler et sødt billede billede, hvor hendes ældste datter byder den lille ny velkommen.

Parret har i forvejen Ace Knute på fem år og datteren Maxwell Drew på seks, og i et interview med CBS News tilbage i 2017, afslog hun, at hun skulle have flere børn.

We are so happy and proud to announce the birth of our perfect daughter, Birdie Mae Johnson. 3.19.19 10 Pounds 13 Ounces

Dengang lød svaret, at hun var 'færdig' med familieforøgelser og i øvrigt brugte spiral.

Men ét eller andet er sket siden, for en lille ny datter kom i denne uge til verden.

'Den her lille pige betyder, at vi bliver en familie på fem familiemedlemmer. Vi kunne ikke være lykkeligere,' skrev den 38-årige sangerinde på sin profil på Instagram, da hun i efteråret afslørede, at hun var gravid igen.

Undervejs i graviditeten har Simpson ikke været bleg for at indrømme, at hendes graviditet har været udfordrende.

Any remedies?! Help!!!!

I januar chokerede hun sine fans med at offentliggøre et billede af sine fødder, som var voldsomt hævede på grund af væskeophobning.

Det fik flere til at råde hende til at søge læge.

Herhjemme er Jessica Simpson især kendt for realityserien 'Newlyweds' fra 2003, der kørte på MTV, og rollen som lækker blondine i filmen 'The Dukes of Hazzard'.

Hun har været gift med den tidligere amerikanske fodboldspiller siden 2014.