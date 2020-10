Sangerinde Jessica Simpson har ikke lagt skjul på, at det var et personligt mål for hende at tabe noget af den vægt, hun havde taget på under sin sidste graviditet.

Den 40-årige stjerne har nu delt et billede af sig selv i stolt yogaposition. Det sker, efter hun har smidt mere end 45 kilo, skriver amerikanske Page Six.

Under sin sidste graviditet, hvor hun ventede sin datter Birdie Mae, var hendes vægt på 108 kilo. Og det var ikke en vægt, som stjernen havde det godt med.

Man har kunnet læse, hvordan kroppen har været højt oppe på hendes prioritetsliste.

'Starting the week with a warrior mindset aligned with the beauty of the sunset'

'Seks måneder, og nu 100 pund (mere end 45 kilo, red.) nede. Ja, jeg var oppe og runde 108 kilo på vægten,' har kendissen tidligere afsløret på Instagram.

Stjernen har den et år gamle datter Birdie Mae, sønnerne 7-årig Axe Knut og 8-årige Maxwell Drew sammen med sin mand Eric Johnson.

Jessica Simpson er ofte gået i krig med folk, som har udskammet hende, når hun har vejet mere, end hun gør nu. Det gjorde hun eksempelvis i år, da modebladet Vogue bragte en særlig artikel om den fashionable Met Gala.

Her skrev en redaktør for bladet i ret direkte vendinger om Jessica Simpsons barmfargre figur.

'Hun var iført en Roberto Cavalli-kjole, og hendes bryster faldt vist ud på den røde løber... og så under middagen var det pludselig sådan: Wow, Jessica Simpsons bryster er lige over for mig ved middagsbordet, og de er på tallerkenen, og jeg kigger på dem. Og John Mayer havde sine hænder på den ved middagsbordet. Jeg husker, jeg tænkte: 'Åh, kendisser. Slå jer løs her. Det er det, der sker,'' lød det i artiklen fra Sally Singer. En tekst, som fik Simpson til tasterne.

'Feeling a little like Jayne Mansfield after reading this (inaccurate!) oral history of the #MetBall where I am body shamed by #SallySinger (https://www.vogue.com/article/the-complete-met-gala-oral-history) ...But in all seriousness I have persevered through shaming my own body and internalizing the world's opinions about it for my entire adult life. To read this much anticipated article about the classiest fashion event there is and have to be shamed by another woman for having boobs in 2020 is nauseating.'

Jessica Simpson mente nemlig, at det var en usædelig måde at behandle en anden kvinde på.

'At læse denne længe ventede artikel om det mest stilfulde mode-arrangement i verden og føle sig udskammet af en anden kvinde, fordi man har bryster, i 2020 er kvalmende,' skrev hun i et opslag på sin Instagram.

Sammen med teksten lagde hun et legendarisk billede, hvor skuespillerinde Sophia Loren skuler til den anden skuespillerinde Jayne Manfields kavalergang.