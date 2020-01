Mange føler et kæmpe ansvar, når de bliver forældre, og det med at få børn kan sætte ting perspektiv.

For sangerinde og skuespillerinde Jessica Simpson blev det også hendes børn, som var den afgørende faktor for, at hun i dag lever som ædru alkoholiker.

Det var i 2017 omkring Halloween, hvor børnene skulle klædes ud, at stjernen indså, hun ikke var i stand til at hjælpe til, fordi hun var for fuld. Det blev et afgørende vendepunkt for stjernen, skriver det amerikanske magasin People.

»Jeg var skrækslagen for at lade dem se mig i den tilstand. Jeg skammer mig over at sige, at jeg ved ikke, hvem der fik dem i deres kostumer den aften,« lyder det fra Simpson.

Selv skulle hun klædes ud som country-sangeren Willie Nelson, men hun fortæller i sin nye biografi 'Open book', at mens makeupartister limede skægget på hendes hage, zonede hun helt ud i stolen.

Den dag havde Simpson fået den første drink, inden klokken var 7.30 om morgenen.

Familien skulle holde en Halloween-fest om aftenen, og selvom hendes mand Eric Johnson havde bedt om hjælp, så kunne Jessica Simpson ikke give den.

Dagen efter festen vågnede sangerinden rædselsslagen for at have svigtet sine børn, og derfor ringede hun efter sine venner, som hun tog en alvorlig snak med:

'Jeg er nødt til at stoppe. Noget bliver nødt til at stoppe. Og hvis det er alkohol, der gør det her og gør tingene værre, så kan jeg stoppe,' beretter hun, at hun sagde til sine nærmeste.

I sin nye biografi fortæller Simpson, at hun er blevet seksuelt misbrugt som barn, og det var noget, hun holdt hemmeligt i mange år.

Desuden løfter hun sløret for, hvornår og hvordan hendes misbrug startede. Det skete i den tid, hvor hun datede musikeren John Mayer, skriver hun.

I den åbner hun også op om, hvor anstrengt hun havde det med, at Mayer kaldte hende 'seksuelt napalm' i et berømt interview med magasinet Playboy.