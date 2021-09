Før Jessica Alba blev en verdenskendt skuespiller og erhvervskvinde, havde hun en række ubehagelige oplevelser med sexisme i underholdningindustien.

Det fortæller hun i et stort interview med People, hvor hun blandt andet fortæller om, at det eneste, hun ønskede, var at blive behandlet som sine mandlige kollegaer.

»Mænd fik at vide: 'Åh, du er virkelig klog', hvis de havde ideer til karakteren eller historien i manuskriptet, hvor det for kvinderne var mere: 'Hvad? Har du en holdning?« siger den 40-årige skuespiller og grundlægger af Honest Company, hvor man kan købe hudpleje- og husholdningsprodukter til både voksne og børn.

»Det var, som om du blev set som aggressiv, hvor en mand bare så virkelig selvsikker og magtfuld ud,« forsætter hun.

Jessica Alba og hendes mand Cash Warren under Oscarfesten 2020. Foto: Jean-Baptiste Lacroix Vis mere Jessica Alba og hendes mand Cash Warren under Oscarfesten 2020. Foto: Jean-Baptiste Lacroix

Det var svært for hende at blive set for andet end hendes udseende, forklarer hun.

Det betød, at hun i lang tid ikke gav sig selv lov til at se sig selv som en stærk og selvstændig kvinde. Men efter Honest Company er vokset til at blive en milliardforretning, og hun for alvor fik fat som skuespiller, så er hendes syn på sig selv helt anderledes.

Hun ser sig selv som en frygtløs og arbejdsom kvinde i dag.

I 2005 var Jessica Alba med i den populære film 'Sin City', ligesom hun også optrådte som den usynlige kvinde i superheltefilmen 'Fantastic Four'. To år senere var hun også med i opfølgeren. Hun har også vundet en Golden Globe tilbage i 2001 for sin rolle i serien 'Dark Angel'.

Golden Globe vinderen bor i Los Angeles, USA og har tre børn med manden Cash Warren, Honor på 12 år, Haven på ni år og Hayes på to år.