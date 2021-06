Jesper Vollmer fik sig en alvorlig forskrækkelse, da han 1. juni fik to blodpropper i hjernen.

Nu har han fundet ud af, at det skyldes en arvelig sygdom.

»Det er ikke noget i min livsstil, der gør, at jeg er i risiko for blodpropper. Jeg lever supersundt, dyrker en masse sport og spiser godt.«



»Lægerne har fundet ud af, at det er arveligt betinget, og det bliver afhjulpet af, at jeg får noget medicin, der fortynder mit blod, sænker kolesteroltallet og sørger for, at mit blodtryk er godt,« siger han til B.T.

Kokken sørger for at holde sig i gang – blandt andet på mountainbiken. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Kokken sørger for at holde sig i gang – blandt andet på mountainbiken. Foto: Bax Lindhardt

Selvom Jesper Vollmer lever et liv, der ikke gør ham til en oplagt kandidat for blodpropper, tænker han alligevel på, at han måske tidligere skulle have fået et sundhedstjek hos lægen.

»Havde jeg vidst, at jeg var arveligt disponeret til forhøjet blodtryk og kolesteroltal, kunne man have gjort noget ved det, inden det begyndte at gøre skade. Så der skal vi mænd huske at være bedre til, at tage det tjek hos lægen. Vi vil gerne betale for servicetjek af bilen, men vi glemmer os selv lidt.«



Han fortæller, at det går bedre og bedre. Han er begyndt i genoptræning med ergoterapi for hånden og fysioterapi for kroppen.



»Jeg har fået at vide, at jeg ikke skal passe på mig selv ved at sidde helt stille og være skrøbelig, jeg skal ud og have pulsen op, så den får fuld skrue på mountainbiken for tiden.«

Annette Heick og Jesper Vollmer med deres sønner til Melodi Grand Prix i 2016. Foto: Henning Bagger Vis mere Annette Heick og Jesper Vollmer med deres sønner til Melodi Grand Prix i 2016. Foto: Henning Bagger



Han er dog ikke helt uden skavanker. Han går ikke helt så godt, som han gjorde før blodpropperne, og han har en hånd, der er en smule mere slap.

»Nu skal jeg bare have gang i den, og de siger alle sammen, at det nok skal komme. Jeg er godt i gang, og det skal jeg bare fortsætte med.«



At der er tale om en arvelig sygdom er ikke noget, der skaber uro hos Jesper Vollmer, hustruen Annette Heick og deres to sønner på 17 og 12 år.



»De tager det stille og roligt. De kigger på os og ser, hvordan vi har det. Hvis vi er glade, trygge og har ro på, så indtager de samme indstilling. De er ikke bekymrede og tænker, at de har en skrøbelig far. Vi skåner dem for alt det grimme, og der er heller ikke mere nu, jeg er i behandling, og jeg får ikke flere blodpropper.«