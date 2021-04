»Ja, jeg er nærmest rørstrømsk og taknemmelig over at få første skud af Pfizer-vaccinen.«

Sådan lyder det fra den danske journalist Jesper Steinmetz – der er TV 2's korrespondent i USA – efter han nu har fået det første stik med en vaccine mod coronavirus.

Det skriver han i et opslag på Instagram.

»USA banker covid-kuren ind i skulderen på alle os, der bor i landet. Alene i dag blev TRE millioner vaccineret,« skriver han og fortsætter:

»Min mulighed for at blive vaccineret som sund og rask ung (!) mand på 53 år fortæller både det fine og fjollede ved USA.«

Det fine ved det er ifølge Jesper Steinmetz, at han for to uger siden registrerede sig online med sit navn, køn og alder for at få vaccinen:

»Ingen spørgsmål om nationalitet, personnummer eller sygeforsikring. Filosofien er, at høj som lav, tyk som tynd, rig som fattig, legale som illegale borgere skal vaccineres gratis. Hellere i dag end i morgen. Kun på den måde kan alle amerikanere få deres normale liv tilbage,« skriver han.

Det fjollede er derimod, at vaccinationsprogrammet og udrulningen af den ifølge Jesper Steinmetz foregår på 50 forskellige måder – alt efter hvilken stat, man bor i.

»Amerikanerne kommer også til at rive sig i håret over de 50 forskellige måder, de registrerer, at folk er blevet vaccineret. Jeg fik et lille papkort, som enhver syv-årig kunne forfalske med lidt computergrafik,« skriver han og forklarer, der er ikke findes nogen landsdækkende elektronisk dokumentation for, at man har modtaget vaccinen.

Den amerikanske præsident Joe Bidens administration har ifølge Ritzau tidligere oplyst, at USA lørdag satte rekord for antallet af vaccinationer i løbet af en dag med over fire millioner stik.

»Første dag med fire millioner eller derover. Også første gang med et snit på over tre millioner om dagen den seneste uge,« skriver Cyrus Shahpar, der er del af et særligt covid-19-hold i Det Hvide Hus, på Twitter.

USAs Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) oplyste lørdag ifølge Reuters, at der frem til lørdag morgen var givet næsten 161,7 millioner doser af covid-19-vacciner i USA.