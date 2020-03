Jesper Steinmetz er ikke ligefrem kendt for at være den mest åbne, når det kommer til at dele detaljer fra privatlivet.

I et nyt interview åbner den kendte tv-korrespondent hos TV 2 dog alligevel en smule op og fortæller om sit kærlighedsliv med kæresten Kieran.

Det gør han i Se og Hør, hvor han afslører, at parret ikke bor sammen og heller ikke har planer om at gøre det i den nærmeste fremtid.

»Han er et ekstremt rodehoved. Han lever virkelig som en teenager - med tomme pizzabakker og sådan noget,« siger han til ugebladet og fortsætter:

»Der har jeg det bare sådan: 'Ved du hvad, kammerat? Det gider jeg simpelthen ikke!' Så det passer fint. Jeg bor meget mere ordentligt, og jeg rydder op efter mig.«

52-årige Jesper Steinmetz og 49-årige Kieran har dannet par i ni år.

De mødte hinanden på en bar i Washington D.C, hvor parret den dag i dag bor 10 minutter fra hinanden.

På trods af at de snart har været kærester i et årti, har parret umiddelbart ikke nogen planer om at tage skridtet videre og blive ægtefolk.

I hvert fald fortæller Jesper Steinmetz, at han og Kieran kun vil blive gift, hvis der opstår en praktisk årsag, der kræver det.

Tv-korrespondenten mener nemlig ikke, at det ville give ham noget 'ekstra' at blive gift.

Kieran stammer oprindeligt fra Irland. Han arbejder til daglig som kræftlæge i den amerikanske by.

Før Kieran dannede Jesper Steinmetz par med den 10 år yngre journalist Niels Dahl. De to gik dog fra hinanden tilbage i 2009 efter fem år som par.