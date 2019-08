TV 2-stjernen var for nyligt ude for en livsbekræftende oplevelse.

Da Jesper Sørensen i 2008 som 10-årig første gang tonede frem på skærmen, tog han danskerne med storm. Han var det eneste barn i Danmark med den ekstremt sjældne gensygdom progeria.

Dengang var den gennemsnitlige levealder for et progeriabarn 13 år, men siden er der sket mange medicinske fremskridt, og Jesper er nu en ung mand på 21 år.

Selvom Jesper er en livsglad fyr, har det ikke altid været nemt at holde humøret oppe, men for et par uger siden tog han et stort spring, der virkelig har givet ham et wakeup-call om at sætte pris på livet:

»Rasmus Fynshave, som er faldskærmsudspringer og tandemmaster, og jeg var til 50 års fødselsdag, og så hev Rasmus fat i mig, hvor han tilbød at give mig et gratis spring, og jeg tænkte bare: “Wow”. Jeg sagde selvfølgelig tak for tilbuddet, men også at jeg ikke turde. Men så gik der lidt tid, og vi skrev sammen, og så sagde jeg, at jeg godt turde alligevel,« forklarer Jesper Sørensen i Go’ Morgen Danmark.

Han og Rasmus tog dermed til Portugal for at udføre det, der ville blive Rasmus’ hidtil sværeste spring:

»Vi skulle jo passe på Jesper, så hans ben fik vi tapet sammen, så vi ikke risikerede, at hoften gik af led og sådan nogle ting. Men det kunne godt lade sig gøre, og vi havde også fået sponsoret lidt tøj, så han kunne få lidt mere fylde i en stor flyverdragt,« forklarer Rasmus.

»Når man er oppe i luften, ser man nærmest døden i øjnene. Samtidig giver det så mange indtryk og mange følelser og ting at tænke over, fordi det er så surrealistisk, fedt og smukt. Man kan ikke forklare det, hvis ikke man selv har prøvet det, men det gør en så meget opmærksom på, at man skal holde af hinanden, lave de ting, man kan lide, være glad og positiv,« forklarer Jesper om oplevelsen.

Vil hjælpe andre ud af deres kriser

Jesper er ifølge Rasmus langtfra den eneste, der har følt, at udspringet har givet dem et særligt wakeup-call:

»Det kan være livsændrende, fordi man får et sus. Man får lov at overskride nogle grænser, og man er nødt til at give slip, fordi lægger ansvaret over i mine hænder. Så jeg har fået mange beskeder, hvor folk fortæller, vad jeg har ændret i deres liv ved at have dem med ude at springe,« tilføjer Rasmus, mens Jesper nikker genkendende.

Derfor har de to nu besluttet sig for, at de vil hjælpe andre ud af deres kriser ved at springe faldskærm med Rasmus.

Jesper og Rasmus har derfor stablet projektet Ønskespring.dk på benene.

»Vi vil gerne give det til så mange som muligt. Mange mennesker trænger til et wakeup-call i deres liv og et spark ud i den virkelige verden. Og det kan faldskærmsspring gøre. Så vi har lavet Ønskespring.dk hvor folk kan søge om at få et gratis tandemsspring som bliver betalt af sponsorere, og Jesper udvælger så, hvem der skal få de her spring. Det kan være folk, der har haft en sygdom eller har brug for et spark eller lignende,« fortæller Rasmus.

»De skal skrive med deres egne ord og følelser, hvorfor det skal være dem, der skal have springet, og det skal komme fra hjertet,« lyder det fra Jesper, da han bliver spurgt til, hvordan man skal skrive en god ansøgning.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk