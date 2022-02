Jesper Lohmann og hans forlovede Lise Frølund lærte hinanden at kende lige inden coronakrisen for alvor brød ud for to år siden.

Så den 61-årige skuespiller og chefreceptionisten har været vant til den uforudsigelighed, der følger med en sådan verdensomspændende pandemi. Men desværre har det også fået sat bryllupsplanlægningen på pause.

For parret »gider ikke få for mange aflysninger«, som de siger.

»Det bliver jo hele tiden udskudt,« sukker Jesper Lohmann til B.T. og smiler.

Jesper Lohmann med sin forlovede Lise Frølund til gallapremiere på filmen 'Rose' i Imperial, onsdag 23. februar 2022. Foto: Lykke Buhl/B.T. Vis mere Jesper Lohmann med sin forlovede Lise Frølund til gallapremiere på filmen 'Rose' i Imperial, onsdag 23. februar 2022. Foto: Lykke Buhl/B.T.

Han forsikrer dog om, at brylluppet under alle omstændigheder skal holdes, for han vil have sin Lise Frølund.

»Vi havde faktisk talt om, at det skulle være til efteråret, men det kunne sagtens komme til at knibe også. Nu ser vi. Det er jo det der planlægning, ikk'. Jeg har lige rejst mig fra 14 dage, hvor jeg havde corona, og vi har hele tiden tænkt, at det skal ikke være her i foråret,« fortæller Jesper Lohmann.

»Måske et vinterbryllup! Man ved aldrig,« tilføjer Lise Frølund med et grin.

Der er dog lang vej igen for det forelskede par.

»Vi har ikke andet på plads, end at vi er sikre på, at det er det, vi vil. Ikke andet end kærligheden, men det er en god start!« siger skuespilleren med et grin.

Jesper Lohmann fik sønnerne Ole og Lauritz med skuespiller Charlotte Rathnov, om her kan ses sammen tilbage i 2013. Foto: Torkil Adsersen Vis mere Jesper Lohmann fik sønnerne Ole og Lauritz med skuespiller Charlotte Rathnov, om her kan ses sammen tilbage i 2013. Foto: Torkil Adsersen

For kærlighed er der nok af i den sammenbragte familie.

»Vi har ført vores familier sammen, vores børn, det er måske det mest lykkelige, fordi det fungerer så godt,« lyder det fra Lise Frølund.

Hun har selv to store børn på 27 år og 30 år, mens Jesper Lohmann fra ægteskabet med skuespiller Charlotte Rathnov har sønnerne Lauritz og Ole på 15 år og 13 år.

»De har det bare rigtig, rigtig godt sammen. De ligner hinanden. Det er meget lykkeligt, at de er så glade for hinanden,« tilføjer Jesper Lohmann og smiler.

