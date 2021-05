Det blev ikke til en finaleplads for danske Fyr & Flamme ved årets Eurovision.

Men støtten hjemmefra har bestemt ikke fejlet noget, og nu sender gruppens flamme – Jesper Groth – en særlig tak til sin kæreste.

Det sker på sangeren og skuespillerens Instagram, hvor han har delt et billede af kæresten, Sara Kusic.

»Tak for støtten. Min pige,« skriver han, mens han i kommentarerne skriver, at han savner hende, og at de snart ses.

I teksten er der også en reference til Melodi Grand Prix-sangen, hvor linjen 'din kjole er lyseblå' indgår.

Nu, hvor Eurovision-eventyret er overstået, hvor det var i øvrigt Italien, der vandt, kunne man tro, at det var tid for Jesper Groth til at vende snuden hjem til Danmark.

Dette er dog ikke tilfældet.

»Jeg rejser videre herfra og skal ned og lave en film i Las Palmas på Gran Canaria,« lyder det fra Jesper Groth.

»Jeg kan ikke sige så meget om den, andet end at rollen er en diametral modsætning til Eurovision og den her verden, så jeg har siddet og læst manuskript, imens vi har været hernede (Holland, red.).«

Fyr & Flammes anden halvdel, Laurits Emanuel, skal til gengæld hjem til Danmark, hvor kone og børn venter.

Og hvor der står filmindspilning på menuen for Jesper Groth, er det en lidt anden aktivitet, der venter i nærmeste fremtid for Laurits Emanuel, når fridagene er overstået.

Her står han nemlig foran at skulle spille til et sølvbryllup.