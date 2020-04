Danskerne har været mere end gode til at følge myndighedernes anbefalinger. Nu er det regeringens tur til at honorere den gode indsats, mener iværksætteren Jesper Buch.

Just Eat-stifteren, der er kendt fra DR-programmet 'Løvens hule', kommer på Facebook med en bøn til landets politikere om at genåbne landet tidligere end den 10. maj, som de nuværende restriktioner foreløbig gælder til.

Det bør den gøre, fordi danskerne har vist sig at være bedre til at holde corona-virussen skak, end myndighederne havde regnet med, skriver han i sit opslag.

'Det er fantastisk, at den brede befolkning er gode til at bruge det 'supervåben', som, Kåre Mølbak (faglig direktør hos Statens Serum Institut, red.) blev overrasket over, virker så godt... Vask hænder, host i ærmet og hold afstand,' skriver han.

Jesper Buch er iværksætter og grundlægger af Just-Eat.

Som iværksætter-kendissen videre påpeger i sit opslag, frygtede regeringen i begyndelsen af corona-epidemiens indtog i Danmark, at antallet af smittede ville eksplodere i en sådan grad, at sundhedsvæsnet ikke kunne følge med.

Men det skete ikke. Derimod har antallet af indlagte corona-smittede hele tiden ligget langt under den famøse grønne kurve, som sundhedsminister Magnus Heunicke viste på de allerførste pressemøder som et pejlemærke for, hvornår det kunne løbe løbsk.

'Hvor er det fantastisk, at Kåre Mølbak (igen) ikke fik ret i forhold til påske-smitte-stigning. Ingen stigning og iøvrigt antal indlagte, som er så langt under den grønne kurve, at vi jo nok også må erkende, at nedlukningen har været for voldsom (men det kunne ingen jo vide). Fedt, at sygehuse lukker covid-19 afdelinger, fordi der simpelthen ikke er brug for det,' skriver Jesper Buch på Facebook.

Han undrer sig derfor over, at man venter helt til 10. maj med en yderligere genåbning af Danmark.

Statsminister Mette Frederiksen, sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, rigspolitichef Thorkild Fogde, direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet Erik Brøgger Rasmussen, direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm og direktør i Erhvervsstyrelsen Katrine Winding holder pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet tirsdag den 10. marts 2020.

'Den danske befolkning har gjort, hvad den fik besked på. Det danske erhverv har gjort, hvad det fik besked på. Nu er det den danske regerings tur, jeg tænker, at det kunne være uber-cool, hvis regeringen rykker hurtigere end forventet - Det vil give masser af respekt....' skriver han i sit opslag.

'Konsekvenserne for dig, mig, alle sammen er vanvittige for hver dag, der ikke bliver åbnet op!'

Trods opråbet til regeringen og ønsket om at åbne landet, så erhverslivet igen kan blomstre, 'går det fint' med Jesper Buchs mange forretninger, skriver iværksætteren i en sms til B.T.

Han har dog ingen yderligere kommentarer til sit Facebook-opslag.