»Jeg var rystet over det. Jeg syntes sgu, det var mærkeligt.«

Sådan siger iværksætteren Jesper Buch om det afslag, som hans 17-årige datter, der endnu ikke er myndig, fik fra Familieretshuset, da hun ønskede at starte sin egen virksomhed, som skulle videresælge vintagetøj.

Noget, som Jesper Buch kort kom ind på i det seneste afsnit af DR-programmet 'Løvens hule', og som han nu uddyber over for B.T.

»Jeg havde været inde og skrive under på, at den tager jeg som værge. Jeg står inde for, at det er de rigtige beslutninger, der bliver taget, og når man gør det, så synes jeg ikke, at man skal bremse iværksætteri.«

Han ærgrer sig, hvis der sidder andre unge, umyndige iværksættere derude, der brænder inde med en god idé, fordi de bliver afvist på grund af deres alder.

»Jeg skal ikke sige, at jeg er bedre til at sidde og vurdere en virksomhed, end de er, men der er et eller andet, der er galt. Men jeg er bedre. Selvfølgelig er jeg det. Jeg laver sgu da ikke andet. Jeg har ikke lavet andet i 20 år.«

Men ikke desto mindre afviste Familieretshuset anmodningen, da de havde flere forbehold.

Noget, der fik Jesper Buch til at ringe til Familieretshuset og lufte sin undren. Her fik han at vide, at hvis han ikke var tilfreds med afgørelsen, så kunne han bare klage.

Jesper Buch med sin datter på den røde løber til gallapremiere på filmen 'Klovn The Final' i Bremen Teater. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Jesper Buch med sin datter på den røde løber til gallapremiere på filmen 'Klovn The Final' i Bremen Teater. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

Det gjorde han ikke. I stedet skrev han til et konservativt folketingsmedlem for at gøre opmærksom på, at der ikke er en ordentlig protokol på dette område.

»Vi er gode til at fremme iværksætteri i Danmark, og den danske stat er rigtig god til at hjælpe, men der er bare en lomme for de 15-16-17-årige, som virkelig har udfordringer med at komme i gang, og det er lidt ærgerligt, og det synes jeg, man skal arbejde på.«

Jesper Buch understreger, at det ikke er en idé, han har gennemresearchet, men han spekulerer over, om der kan laves en ny selskabsform for de unge, hvor en værge kautionerer og hæfter solidarisk, så risikoen for gæld fjernes.

I programmet investerede han også i tre purunge iværksættere, og netop det at støtte de unge er noget, der ligger ham på sinde.

»Lad mig sige det sådan, at jeg tror ikke, jeg får min investering 1.000 gange igen. Det er det, jeg kalder for en hjerteinvestering,« siger han.

»De unge har bare energien. Det er dem, der kan arbejde 14 timer i døgnet, det er dem, der kan give den gas uden at holde ferie i fem år, det er dem, der typisk ikke har familie og børn, de skal hjem til. Det er dem, der har de bedste forudsætninger for at bygge noget op. Det er fra man er 15 år og til start-30erne, at man har sin prime (storhedstid, red.).«

Jesper Buchs datter, Fie Buch, fik dog alligevel i sidste ende startet sin virksomhed, da hendes partner fyldte 18 og dermed gerne måtte eje en virksomhed. Fie Buch bliver medejer, så snart hun fylder 18.