Få har tjent så mange penge som Jesper Buch, der er blevet landskendt gennem DR-programmet 'Løvens hule'.

Men iværksætterens børn, Fie, Oscar og Olivia, må se langt efter dem – i hvert fald indtil de fylder 30. Det fortæller han i et stort interview med Berlingske.

»Jeg tror på, at man har opbygget sin egen identitet og er i sin prime i sin karriere, når man bliver 30 år. Man forstår, hvad det vil sige at leve et normalt liv som 98 procent af den øvrige befolkning, for så er man rustet til at finde ud af, at mange penge ikke gør ens liv lykkeligere. For det gør det ikke. Det gør det nemmere,« siger han.

I samme moment understreger han, at børnene gøres arveløse, hvis de låner penge med sikkerhed i deres arv.

»Jeg vil ikke have, at de bliver velhavende, før de er 30 år, medmindre de selv har tjent pengene.«

Der er heller ingen kære far, hvis børnene en dag skulle få lyst til at arbejde i en Jesper Buchs firmaer.

De vil ganske enkelt blive behandlet på præcis samme måde som de resterende ansøgere til jobbet.

Samme tilgang havde han, da hans søster på et tidspunkt manglede et job.

Jesper Buch er iværksætter og grundlægger af Just-Eat. Foto: Linda Kastrup Vis mere Jesper Buch er iværksætter og grundlægger af Just-Eat. Foto: Linda Kastrup

Hun fik chancen som sælger i en af hans virksomheder, men fik samtidig beskeden om, at hvis hun ikke leverede, så ville hun ryge ud igen.

Helt iskold er han dog ikke, for han har hjulpet den ældste datter, Fie, i gang med en virksomhed, der skal sælge vintage genbrugstøj. Men det er kun, fordi de danske myndigheder ikke ønskede at give den 17-årige pige et cvr-nummer.

»De mente, at hun ikke havde styr på moms og toldregler. De skal bare lukke røven. Det har jeg fucking styr på. Det skal de ikke blande sig i,« siger han.

Jesper Buch føler ikke selv, at børnene vokser op med et liv på første klasse. Faktisk mener han, at de lever som de fleste andre.

Han går op i, at de lærer, hvad der er rigtigt og forkert, samt kender til andre situationer end den, de selv kommer fra.

Jesper Buch stiftede i 2000 Just Eat, som han senere tjente et trecifret millionbeløb på at sælge. Siden har han startet og investeret i et væld af selskaber.