'Jeg er træt af at se alle vores børn uden social kontakt – min egen dreng på billedet bliver mere og mere presset over manglende social kontakt.'

Sådan lyder ordene fra iværksætter og forretningsmand Jesper Buch, som skriver om sine bekymringer på sin Instagram-profil.

Sammen med et billede af Buchs søn har han skrevet om de ting, han frygter, nedlukningen kan medføre.

Først i sin tekst glæder han sig over, at vaccinerne brager derudad, men derefter kommer han med sin anke om de beslutninger, som bliver taget med corona.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Jesper Buch (@jesperbuch)

»Men helt ærligt – jeg synes, det er så synd at se så mange tusinde familier, som er presset ud mod afgrunden,« lyder det fra Buch.

Han er bekymret for den danske økonomi og mener, at man skal lade folk genoptage et mere normalt liv.

'Er det ikke på tide, at vi stadig bliver ved med at passe på hinanden, men accepterer, at sunde og raske danskere godt må blive syge inden slut-juni og efter, så vi kan bevare alle vores små selvstændige, så vores børn kan komme i skole, og folk kan begynde at få det sociale liv tilbage,' lyder det fra Buch, som fortsætter:

'Også uden at skulle testes to gange om ugen til seks milliarder om måneden. Det har simpelthen ikke gang på jord.'

Jesper Buch med sin datter på den røde løber til gallapremiere på filmen 'Klovn The Final', i Bremen Teater onsdag 29. januar 2020. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Jesper Buch med sin datter på den røde løber til gallapremiere på filmen 'Klovn The Final', i Bremen Teater onsdag 29. januar 2020. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

Et par tusinde tilkendegiver allerede, at de er enige med iværksætteren.

Blandt mange andre giver eksempelvis sangerinden Szhirley sin mening til kende med en kommentar, hvor hun skriver 'enig, hørt'.

Jesper Buch påpeger desuden, at han egentlig ikke er sikker på, at han kvalificerer sig til at have en mening, da han ikke er ramt så hårdt, som de mindre erhverv.

Jesper Bush har også tidligere taget del i debatten om corona og samfundet. Blandt andet, da han slog fast, at tiden efter coronaen har ramt er dyster, og han mener også, at medierne bærer et ansvar for den gode stemning.

»Jeg ved, at 2020 har været et rigtigt »lårteår« med 'å' for os allesammen. Folk er ved at blive rigtig, rigtig trætte. Og jeg synes, at de større medier som for eksempel B.T. bør sende nogle gode og positive vibrationer ud. Folk kan ikke holde til det mere,« udtalte iværksætteren i podcasten 'Q&CO' i november sidste år.

B.T. har været i kontakt med Jesper Buch, som ikke ønsker at uddybe sine synspunkter fra sit nylige Instagram-opslag.