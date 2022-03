Der er ingen tvivl om, at Jacob Risgaard og Jesper Buch er de to løver i 'Løvens Hule', som igennem sæsonen har kæmpet den hårdeste indbyrdes kamp om deltagernes gunst.

Derfor ærgrede det da også førstnævnte, da han måtte se Jesper Buch løbe afsted med syvende sæsons sidste investering, hvor han sikrede sig 10 procent i backpacker-firmaet Backpackerlife for 500.000 kroner.

»Nej, hold kæft, mand,« lød det fra Jacob Risgaard, mens Jesper Buch postulerede, at »kongen er tilbage«. Og Jacob Risgaard indrømmer da også – måske til nogens overraskelse – at Jesper Buch er kongen af 'Løvens Hule'.

»Der findes jo roller over konger, skal vi lige huske. Men det tror jeg godt, vi kan kalde ham (Jesper Buch, red.), han var jo den første, der var der af os to, men vi ved jo alle, at med konger, og specielt i middelalderen, var det kun et spørgsmål om tid, før de blev væltet af nyt og yngre kød,« griner Jacob Risgaard.

Det var dog ikke kun Jesper Buch, som Jacob Risgaard, i fællesskab med Jan Lehrmann, kæmpede imod. Også Christian Arnstedt var ude efter Backpackerlife. Faktisk i så høj grad, at han med sit bud øgede firmaets værdiansættelse.

Noget, som fik Jesper Buch til at ryste på hovedet og mene, at Christian Arnstedt skyldte en kvajebajer.

Jacob Risgaard ser lige omvendt på det.

»Det er faktisk sket et par gange i år, og det synes jeg er ret fedt. De andre år er folk nogle gange kommet ind med fuldstændig ublu værdiansættelser. Jeg tror, at de unge iværksættere har lært rigtig meget af at se programmet, og så kommer de ind med en mere realistisk værdiansættelse. Og der er det i ethvert marked fair, at værdien så bliver budt opad. Og det synes jeg er ret fedt.

»Og så var det endnu federe, at Jesper (Buch, red.) skulle punge ud med lidt mere, så jeg har highfivet Christian (Arnstedt, red.).«

Overordnet set er Coolshop-stifteren da også godt tilfreds med sæsonens udbytte, selvom han ikke på stående fod kan huske, hvor meget han har investeret for.

»Men det skulle da undre mig, hvis jeg ikke igen i år ligger i front.«