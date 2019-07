Siden han var teenager har iværksætter og investor Jesper Buch næsten arbejdet uafbrudt, men det er snart slut.

Ambitionen er en 37 timers arbejdsuge.

»Jeg har været en maskine i 15 år. Jeg arbejder for meget, og jeg har ikke brug for at arbejde for meget,« siger 43-årige Jesper Buch i et interview til Euroman.

Den danske iværksætter vil gerne leve, til han bliver gammel, og det tror han ikke kan lade sig gøre, hvis han fortsætter med de mange arbejdstimer.

Han fortæller, at det ikke er fordi, han lider af stress - et ord han ikke bryder sig særlig meget om - men fordi han er bekymret for at blive overbelastet.

De mange arbejdstimer har især taget hårdt på privatlivet.

Når han ser tilbage på sit liv, så har han belastet familie og venner for meget. For med mange forskellige arbejdsopgaver kommer også mange problemer.

Specielt hans kone har måtte lægge ører til mange bekymringer og udfordringer.

Hvor mange timer om ugen, arbejder du?

Han forklarer, at det er hende, man kommer hjem til efter en lang arbejdsdag, og så skal der læsses af. Men nu er det blevet tid til at kede sig. Han vil sige mere nej.

Planen er, at han i løbet af det næste halve år skal sige nej til flere foredrag og tv-optrædener. Til sidst skal han ende på en arbejdsuge på 37 timer og en uges ferie hver måned.

Den kommende tids fritid skal blandt andet tilbringes i hans hus på Frederiksberg.

Frederiksbergs største hus vel og mærke. Et palæ med swimmingpool, vinkælder og utallige badeværelser.

Huset er blandt andet blevet brugt under optagelserne af tv-serien 'Klovn,' hvor det tilhørte Casper Christensen.

Det er også den adresse, karakteren fra radioprogrammet 'Den Korte Radioavis' Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm oplyser, når hun skal fortælle, hvor hun bor.

Her bor han sammen med sin kone Renata Mollerup Sørensen og børnene Fie, Oskar og Olivia Buch.

Jesper Buch er blandt andet kendt som medstifter af madbestillingsfirmaet Just Eat og fra sin optræden i iværksætterprogrammet 'Løvens Hule' på DR1.