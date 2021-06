Det var næsten som 'et match made in heaven', da milliardæren Jesper Buch fik et ja fra jyske Camilla Balle i sidste sæson af 'Løvens hule'.

Den 35-årige jyske iværksætter imponerede alle 'løverne', men valgte Buch, og det har givet pote. Parret har allerede nu skabt en vild omsætning – og succesen ser ud til at fortsætte.

Hele 17 millioner omsatte Camilla Balles modetøjsbrand Basic Apparel for sidste år. Og det var meget mere end forrige år, hvor omsætningen lød på 14,9 millioner kroner.

Og det tal er stigende.

Det er super motiverende at være i en forretning, hvor man kan tage en beslutning om at fordoble organisationen i løbet af 12 måneder Jesper Buch

»Lige for tiden ligger vores gennemsnitlige omsætning på 1,4 millioner pr. uge. Og det er noget af en forøgelse. Det går kun en vej, og det er fremad,« lyder det fra en glad Camilla Balle.

Også Jesper Buch er begejstret for den nye rekordomsætning og samarbejdet.

»Jeg er meget, meget, meget tilfreds. Jeg er rigtig glad for, at vi fik den investering. Jeg elsker at bruge tid med hende. Det er super motiverende at være i en forretning, hvor man kan tage en beslutning om at fordoble organisationen i løbet af 12 måneder. Og det er så endnu mere sexet, når det er selvfinansieret.«

»Jeg er meget tilfreds og håber på, at det bliver en stor spiller på det europæiske marked indenfor bæredygtigt hverdagstøj,« lyder det fra Buch, der håber, at virksomheden når en omsætning på en halv milliard om fem år.

Jesper Buch måtte smide to millioner kroner for at sikre sig Camilla Balle og hendes firma i 'Løvens hule'. Foto: LEITORP + VADSKÆR ApS / Basic Apparel Vis mere Jesper Buch måtte smide to millioner kroner for at sikre sig Camilla Balle og hendes firma i 'Løvens hule'. Foto: LEITORP + VADSKÆR ApS / Basic Apparel

Til den tid må man dog håbe, at der også kommer lidt flere penge ind i virksomheden. For modsat omsætningen, så er overskuddet i Basic Apparel faldet det seneste år fra 832.000 kroner efter skat til 763.000 kroner efter skat.

Ifølge Jesper Buch er det dog en del af strategien at fokusere på omsætning og bruge en del af overskuddet til at investere i virksomheden.

»Vi bruger faktisk alt det overskud, vi laver, til at ansætte flere folk i organisationen, så vi kan blive stærkere, og til at markedsføre produktet yderligere, så vi kan få en tilfredsstillende markedsposition – ikke bare i Danmark, men i udlandet,« siger han.

Også Camilla Balle er begejstret for samarbejdet med Buch.

Der er sådan en dejligt uformel og 'nede på jorden'-tone samtidig med, at der er tempo på, og det passer godt til mig Camilla Balle, iværksætter og indehaver af Basic Apparel

»Jeg synes, at det fungerer rigtig godt. Jeg synes, at vi supplerer hinanden rigtig godt. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at vi begge er fra nogenlunde samme egn af Jylland,« lyder det fra iværksætteren, der oprindelig er fra Esbjerg. Hun bor dog nu med sin mand og barn i København.

»Jeg synes, at jargonen og kemien er der, så man godt kan sige noget til hinanden. Der er sådan en dejlig uformel og 'nede på jorden'-tone samtidig med, at der er tempo på, og det passer godt til mig,« siger hun.

Og det er vist meget godt, at Camilla Balle kan lide et højt tempo. For ikke nok med, at hendes virksomhed buldrer derudad, så får hun også mere at se til på hjemmefronten fremover. Hun er nemlig gravid med sit andet barn.

Det virker dog ikke til at bekymre Camilla Balle, der er klar til at arbejde det, der skal til.

Jesper og Camilla har god kemi, og det er vigtigt for samarbejdet. Foto: LEITORP + VADSKÆR ApS / Basic Apparel Vis mere Jesper og Camilla har god kemi, og det er vigtigt for samarbejdet. Foto: LEITORP + VADSKÆR ApS / Basic Apparel

Og det glæder Jesper Buch.

»Normalt, så ville jeg tænke: 'Åh nej, hvad nu'. Men det gør jeg overhovedet ikke her. For jeg ved, at den knækker hun på den gode måde,« siger han.

Selvom Jesper Buch betalte to millioner for 23 procent af Basic Apparel, så er det stadig Camillas forretning og hende, der skal træffe de store beslutninger.

»Det respekterer jeg altid. Jeg er bare taknemmelig for, at jeg kan være med på rejsen, og at jeg kan komme med input i den rigtige retning. Men det er hendes forretning og hende, der knokler 80 timer om ugen, og hende, der bestemmer i sidste ende,« siger han.