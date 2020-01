Casper Christensen og Frank Hvam har altid brugt kendte danskere til at spille fiktive udgaver af sig selv i ’Klovn’-universet.

I den nye film ’Klovn The Final’ har de blandt andet kastet deres kærlighed på iværksætter Jesper Buch, kendt fra DR’s tv-hit ’Løvens hule’.

»Han er en sjov karakter. Han er både spændende, fascinerende og pissedygtig, men også en karakter, der siger nogle sjove ting som ’kick ass’,« fortæller Casper Christensen.

De kendte kun Jesper Buch fra tv og ringede til ham for at høre, om han ville være med i filmen for at give Frank-karakteren et investerings-råd.

Jesper Buch med sin datter på den røde løber til gallapremiere på filmen 'Klovn The Final', i Bremen Teater onsdag den 29. januar 2020. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Jesper Buch med sin datter på den røde løber til gallapremiere på filmen 'Klovn The Final', i Bremen Teater onsdag den 29. januar 2020. Foto: Niels Christian Vilmann

»Det var han heldigvis klar på, og han var skidegod til at improvisere og bare være sig selv. De bedste gæsteskuespillere er dem der forbliver sig selv og ikke tænker for meget over det. Den købte han ind på, og han var skidesjov at spille sammen med,« uddyber Casper Christensen.

Frank Hvam forklarer, at grunden til at de også syntes, det ville være sjovt at have Jesper Buch med var, at han repræsenterede den iværksætter-trend, der er oppe i tiden.

»Han skaber jo noget guldgraverstemning. Svage eksistenser som Frank tror jo, at man bliver rig bare af at stå og snakke med Jesper Buch. Det syntes vi var sjovt at have med.«

Han tilføjer:

»Vi ved jo, at det er pissesvært at tjene rigtig mange penge. Det er et slid, og man skal sidde ved roret i mange år, som Jesper Buch har gjort. Han spiller jo også en karikeret udgave af sig selv. Det skal man være klar til for at være med i ’Klovn’.«

B.T. ville gerne have hørt Jesper Buch om, hvordan det var at være med i den nye 'Klovn'-film, men han er desværre ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

På Instagram har han tidligere fortalt i et opslag, at han altid har været fan af universet.

»Faktisk var de første 'Klovn'-afsnit for mig nogle gode grin alene på et lille kontor i London alene, da jeg byggede Just-Eat op i UK,« skrev han blandt andet.