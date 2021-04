»Jeg tænkte 'Wauw!',« fortæller Jesper Buch.

Efter otte år med adresse i Spanien vendte Løvens hule-stjernen i 2017 hjem til Danmark, da han havde fundet sin drømmebolig på det grønne Frederiksberg. Pris: 18 millioner kroner.

»Hvor finder man så arrogant et hus, at man kan tillade sig at have en hall, som er otte meter til loftet med 100 år gammel stuk,« husker han om husets detalje, der fik ham overbevist.

Det Hvide Hus, som det bliver kaldt, troner majestætisk midt på Dalgas Boulevard og blev opført af en murermester i 1921, oprindelig med udsigt til mark og skov.

I dag er byen vokset til, og huset senest vurderet til 40 millioner kroner. Historisk set er Jesper Buchs private palæ derudover vildere end gennemsnittet.

(Herunder kan du se en række billeder af huset)

For det første har kulørte navne som Remee og Miss Danmark-bagmanden Gösta Schwarck tidligere boet og festet med verdensstjerner på adressen.

Dernæst skulle dronning Margrethes far, Frederik 9., i gamle dage have været fast gæst i overklassens »partypalæ«, ligesom film- og tv-branchen flere gange har været på besøg, når der skulle bruges en kulisse, der lugtede af jetset.

Da Jesper Buch flyttede ind, havde huset stået tomt i et par år og var slidt ned af tidligere ejere, men efter at have brugt 7,5 million kroner på renovering og indrettet en del af de 750 kvadratmeter til kontormiljø har han i dag skabt sig sit eget paradis, hvor han ikke lægger skjul på husets royale historik.

Jesper Buch er nemlig royalist med stort R og har blandt andet tidligere udtalt, at han ville tage en kugle for dronning Margrethe.

Den store spisestue, hvor Jesper Buch har kongerækken hængende på væggen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Den store spisestue, hvor Jesper Buch har kongerækken hængende på væggen. Foto: Bax Lindhardt

Frederik Cilius: Derfor bor Kirsten Birgit i Det Hvide Hus Frederik Cilius, der i Radio24syvs populære program Den Korte Radioavis spiller karakteren Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm, fortæller, hvorfor de valgte Jesper Buchs hus som seniorkorrespondentens bolig. »Da vi startede med at sende, boede jeg ude på Roskildevej. Når jeg cyklede ind til Radio24syv, kørte jeg ned ad Dalgas Boulevard, og der er huset jo et blikfang. Vi fandt ud af, at det havde været et kongeligt partypalæ, hvor også Remee havde boet til leje. Casper Christensen brugte det også til Klovn.« Han fortæller videre: »Der er jo noget ekstremt sjovt over de her gamle kællinger på Frederiksberg, der bor i hjem, der er alt for store i forhold til deres behov, og derfor tror jeg, vi valgte det.«

Her ses huset på et privatfoto fra 1924. Kvinderne i familien overfor stiller op til foto, og i baggrunden ses Det Hvide Hus, som på dette tidspunkt var gult. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Her ses huset på et privatfoto fra 1924. Kvinderne i familien overfor stiller op til foto, og i baggrunden ses Det Hvide Hus, som på dette tidspunkt var gult. Foto: Bax Lindhardt

Når man ved ankomst har passeret den imponerende indgangshall, der prydes af en 85 kilo tung krystallysekrone importeret fra et fransk vinslot, træder man ind i husets »riddersal«, et stort, aflangt rum, hvor billeder af kongerækken fra Frederik 1. og frem hænger på væggen.

»Når jeg har 'fine dine' (fin middag, red.) herinde, beder jeg mine gæster om at rejse sig op og skåle for Dronningen, inden vi begynder at spise. Jeg beder ikke aftenbøn, men 'Gud og konge' bliver der sagt herinde, når vi har det rigtig godt. Det er en fin tradition, som jeg synes er hyggelig og binder folk sammen,« fortæller Jesper Buch.

Vinkælderen bruges som mødelokale, kvisten til kontor, og førstesalen er helliget Jesper Buchs soveværelse samt tre børneværelser. Også her møder man kong Frederik 9., som hænger på væggen med teksten »Boss was here!«.

»Han er jo bare nummer et. Folk kunne relatere til ham. Kronprins Frederik har lidt det samme,« fortæller Jesper Buch, der har haft lejlighed til at fortælle kronprins Frederik, at han bor i hans farfars gamle festpalæ.

Arkivfoto: Jesper Buch fotograferet foran Frederik 9. Foto: Jens Astrup/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto: Jesper Buch fotograferet foran Frederik 9. Foto: Jens Astrup/Ritzau Scanpix

Jesper Buchs køkken. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jesper Buchs køkken. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg var, inden coronaen brød ud, til festmiddag hos Dansk Industri, hvor jeg havde taget et billede med i lommen. Kronprinsen var til stede, og da jeg fortalte ham det, syntes han, det var sjovt. Der er selvfølgelig den etikette og respekt, der skal være, men han er en ret åben og god fyr.«

Jesper Buch fortæller videre, at han for fem-seks år siden også fik chancen for at hilse på både kronprinsesse Mary, prins Joachim og dronning Margrethe til en middag på Fredensborg, hvor man havde inviteret 200 iværksættere.

»Efter hovedretten kom der en major hen og spurgte, om jeg var Jesper Buch. 'Ja,' svarede jeg, og så sagde han, at Dronningen gerne ville tale med mig. Så havde jeg fem minutter med hende. Det var fandeme stort,« husker han tilbage.

B.T. har både været i kontakt med Frederiksberg Kommune, Kongehuset og flere af Jesper Buchs naboer, men det har ikke været muligt at finde ud af, præcis hvornår og hvorfor Frederik 9. kom i huset.

(Herunder kan du se en række af de kulørte personligheder, der har boet i huset igennem tiden)

Jesper Buch er langt bedre til at bo i det hus, end jeg var, og han har også gjort det noget federe. Det bedste, jeg husker, var havefesten, da jeg flyttede ind, og den, før jeg flyttede ud Remee

Den tidligere ejer Gösta Schwarck, der flyttede ind i 1968, var ud over at være Miss Danmark-bagmand koncertarrangør, og efter koncerterne holdt han hof i Det Hvide Hus. Det var i denne periode, Frederik 9. ifølge Frederiksberg Bladet var gæst.

Remee førte festtraditionen videre, da han boede til leje mellem 2010 og 2012, og derudover bliver huset som nævnt en gang imellem brugt som filmkulisse.

Casper Christensen og Frank Hvam var forbi i 2008, da de lavede sjette sæson af Klovn og skulle bruge et hus til Casper-karakteren. Bille August filmede en scene til filmen Lykke-Per, og senest har Jesper Buch haft besøg af folkene bag Den korte radioavis, da det i deres univers er stjernejournalisten Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholms private bolig.

»Jeg får nok sådan nogle forespørgsler et par gange om året og siger ja, hvis det er spændende. Kirsten Birgit har været her et par gange, og hun er jo sjov. Bille August siger man også altid ja til,« griner Jesper Buch.

I baghaven, hvor han sidste sommer fik opført en ny, stor terrasse med jacuzzi, overvejer Jesper Buch for tiden at opføre en padeltennisbane, og når svømmepølen har fået nyt kar, er planen, at han til sommer ligesom i Frederik 9.s tid vil holde fester med dj's til at hygge om gæsterne en gang om måneden.

Det er vigtigt for mig, at folk mærker den gode energi, der er i huset Jesper Buch

Det Hvide Hus på Dalgas Boulevard på Frederiksberg er et af Frederiksbergs største – og bedst kendte – huse. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Det Hvide Hus på Dalgas Boulevard på Frederiksberg er et af Frederiksbergs største – og bedst kendte – huse. Foto: Bax Lindhardt