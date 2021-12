'Jeg får lyst til at holde om og hylde de kvinder, der er stået frem og har gjort sig sårbare,' skriver journalist og iværksætter Louise Houvenaeghel på Instagram i kølvandet på dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen'.

Indtil for nylig hed Louise ikke Houvenaeghel, men Dorph til efternavn. Et vidnesbyrd om det ægteskab, hun havde med tv-værten Jes Dorph-Petersen fra 2013 til 2015 efter halvandet år som kærester.

I Discovery+-dokumentaren står en række nuværende og tidligere TV 2-medarbejdere frem med historier om magtmisbrug og seksuelle krænkelser under deres tid på tv-stationen.

Og netop Jes Dorph-Petersen er den eneste TV 2-profil, der nævnes ved navn i dokumentaren. Og det har fået flere til at skrive til Louise Houvenaeghel, fortæller ekskonen.

Jes Dorph-Petersen og Louise Houvenaeghel var gift fra 2013 til 2015. Foto: Keld Navntoft Vis mere Jes Dorph-Petersen og Louise Houvenaeghel var gift fra 2013 til 2015. Foto: Keld Navntoft

'Der var ret mange, som skrev til mig, at de synes, det var synd for mig, at jeg som ekskone havde siddet alene med små børn, mens alt det, de fortalte om i dokumentaren, foregik i det skjulte. Jeg var IKKE på sidelinjen dengang. Så er det på plads,' skriver hun om de to konkrete episoder, der nævnes i dokumentaren, som fandt sted i henholdsvis 2003 og 2001, inden hun og Jes Dorph fandt sammen.

Det er da heller ikke på grund af sin relation til Jes Dorph-Petersen, at hun skriver opslaget.

Det er, fordi hun som kvinde og mor har svært ved at se stille til, mens dokumentarens kvinder bliver udskammet for blandt andet først at stå frem nu.

»Jeg er ikke i tvivl om deres troværdighed – alle kvinder ved godt, de 'ryger på bålet', når de står frem med sådan noget,« skriver hun.

Hun har - som mange andre kvinder - oplevet grænseoverskridende adfærd fra mænd. Og hun har også oplevet, hvordan der efterfølgende stilles spørgsmål ved, om man mon selv havde lagt op til det med sin adfærd eller påklædning, eller om man direkte lyver om sine oplevelser.

Derfor får hun lyst til at holde om og hylde de kvinder, der står frem i dokumentaren, som er lavet på baggrund af en større advokatundersøgelse af arbejdsmiljøet på TV 2.

'De stod frem, fordi en undersøgelse gjorde, at der for første gang var nogen, der spurgte dem uden (i første omgang) at udskamme. Det er svært, og det er sårbart. Der er ingen vindere, det er ikke det, det handler om - men jeg tager hatten af for, at der er nogen, der tør stå frem for vores unge piger og kvinders fremtid,' skriver hun.

'Så kan boomerne råbe på Facebook, og udskamme hvad de vil. Deres mening er for mig tomme ord! Tak Sofie (Linde, red.), Louise (Degn, red.) alle de andre fra dokumentaren og ikke mindst Therese (Philipsen, red.). TAK',' skriver hun med henvisning til Sofie Linde, der kickstartede den danske metoo-bevægelse samt Louise Degn og Therese Philipsen, som er de to kvinder, der har fortalt om grænseoverskridende oplevelser med Jes Dorph-Petersen.

B.T. har været i kontakt med Louise Houvenaeghel, men hun har ikke noget at tilføje til sit opslag.