'Far til fire', 'Kongekabale', 'Lang fra Las Vegas'.

Jes Dorphs film-cv er efterhånden ret lang, og i denne uge dukker han endnu engang op på det store lærred, når han i Avaz-brødrenes nye Nikolaj Lie Kaas-film 'Kollision' igen-igen spiller rollen som nyhedsoplæser.

Den rutinerede tv-journalist har siden sin debut i 1995-filmen 'Operation Cobra' indtil videre kun spillet sig selv, men han har faktisk tidligere været tæt på at lande en filmrolle, der formentlig ville have vakt opsigt.

»Jeg har engang lavet en pilot-serie med Avaz-brødrene. Der spillede jeg homoseksuel campingplads-bestyrer. Den blev dog aldrig til noget,« fortalte Jes Dorph torsdag aften til premieren på 'Kollision'.

Jes Dorph med kæreste til premiere i Imperial. Foto: Mikkel Johansen / Byrd Vis mere Jes Dorph med kæreste til premiere i Imperial. Foto: Mikkel Johansen / Byrd

»Du må spørge dem (Avaz-brødrene, red.) hvorfor jeg fik tilbudt rollen. Jeg har har hørt, at homoseksuelle campingbestyrer er ret flotte, meget karismatiske. Det kan være, det var derfor,« tilføjede han med et grin.

Han var spændt på at se sit seneste bidrag til filmhistorien. Da de indspillede hans scener, vidste han nemlig ikke, hvad der skete i resten af filmen.

»Det var meget specielt at lave. Vi lavede det for et halvt år siden. Jeg læste en hel masse op, som jeg ikke forstod en skid af, for jeg kendte ikke filmens handling. Det gør jeg stadig ikke. Men det var sjovt at være med, så jeg er spændt på, hvor meget af det de bruger.«

Jes Dorph, der for tiden er vært på TV2's nye aftenprogram 'Go' aften live', tilføjede, at han altid er klar på at lave mere filmarbejde.