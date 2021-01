»Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra TV 2,« sagde Poul Erik Skammelsen tirsdag aften i '21 Nyhederne' på TV 2, da han talte om baggrunden for den pludselige afskedigelse af Jes Dorph-Petersen.

Selvom nyheden, der nu trækker overskrifter overalt i mediebilledet, omhandler en af kanalens egne, er det ikke TV 2 selv, der er gået ud med den. Stod det til personerne bag afskedigelsen, var historien nemlig aldrig kommet ud.

Således blev Jes Dorph-Petersen i forbindelse med TV 2's beslutning om at fjerne ham fra skærmen i 'Go' aften live' på baggrund af en intern sexismeundersøgelse tilbudt en tavshedsklausul.

Den sagde han nej til. Også selvom han nu fortæller B.T., at han blev tilbudt et pengebeløb for at takke ja. Beløbet vil han ikke røbe.

»Jeg kan godt bekræfte, at jeg inden blev tilbudt en aftale, der medførte, at jeg ikke måtte sige noget,« fortæller han.

Hverken Nordisk Film eller TV 2 ønsker at kommentere sagen. Fra sidstnævnte lyder det i et skriftligt svar med henvisning til persondatalovgivningen:

»Af GDPR-mæssige hensyn hverken kan, må eller vil TV 2 kommentere forhandlinger med personer med tilknytning til TV 2.«

Jes Dorph-Petersen vil dog gerne tale om forhandlingen og sin afvisning af tavshedsklausulen.

»Jeg var ikke et sekund i tvivl om, at jeg skulle sige nej, fordi det var en bundgarnspæl i det, jeg gør nu. At det sidste, jeg vil sælge i den her ulykkelige sag, er min ret til at forklare mig.«

Det er Jes Dorph-Petersens forklaring, der har givet historien om hans afsked ben at gå på.

Jeg vil ikke kunne leve resten af mit liv med en mundkurv på og at have fået et holdkæftbolsje Jes Dorph-Petersen om tavshedsklausulen

Det er ham, der offentligt har fortalt om de to kvinder, der i den omtalte sexismeundersøgelse har berettet om påståede krænkelser begået af ham for henholdsvis 18 og 20 år siden, mens de var journalistpraktikanter.

Den ene har forklaret, at Jes Dorph-Petersen imod hendes vilje tiltvang sig samleje med hende i 2001. Den anden fortæller, at han skulle have gjort uønskede tilnærmelser til hende 2003.

Jes Dorph-Petersen husker ikke episoden fra 2003, men er ked af, hvis kvinden har følt sig krænket. Den anden historie er lodret løgn, siger han.

Det er korrekt, at han og kvinden den aften havde samleje. Men det var frivilligt, bedyrer han. De to havde desuden sex en gang efterfølgende, fremgår det af advokatundersøgelsen.

Det er netop advokatundersøgelsen, den mangeårige tv-vært harcelerer mod. Han føler ikke, processen har været retfærdig.

»Hvis man er mistænkt for noget, skal man også have sin grundlovssikrede ret til at blive hørt og forsvare sig.«

»Jeg har oplevet, at jeg er blevet gjort til en stereotyp på en krænker i advokatundersøgelsen, og jeg har ikke haft en jordisk chance for at forsvare mig mod noget, som jeg ved er notorisk forkert.«

Det er advokatfirmaet Norrbom Vinding, som TV 2 har hyret til at undersøge sexismekulturen i koncernen. Undersøgelsen blev sat i værk i forlængelse af Sofie Lindes nu historiske MeToo-tale. En tale, der fik MeToo-debatten til at eksplodere på særligt TV 2, hvor man har kunnet berette om flere sager.

Jeg kunne se, hvis de havde brugt mig som skrækeksempel på en, de påstår, er en krænker. Men det har de ikke engang villet Jes Dorph-Petersen om TV 2's håndtering

I december blev Jens Gaardbo fyret på baggrund af undersøgelsen. Nu er turen kommet til Jes Dorph-Petersen, der egentlig var ansat på Nordisk Film, men som repræsenterede TV 2 i form af sit værtskab. Han bebrejder dog ikke MeToo-bølgen for sit ufrivillige farvel.

»Jeg har støttet MeToo og Sofie Linde siden starten. Jeg synes, det er fremragende, hvad hun har gjort. Men hun siger også, at vi skal gå efter strukturen og ikke efter mændene. TV 2 gør det stik modsatte.«

Han kritiserer blandt andet, at han først blev fremlagt de to påståede krænkelsessager kort tid, før han skulle afhøres om dem. Det har fået både ham og hans advokat, Mette Grith Stage, til at tale om manglende retssikkerhed.

Der er jo tale om en personalesag og ikke en straffesag. Vil du præcisere, hvad du mener?

»Det faktum, at TV 2 kan afgøre, om de kan have mig på skærmen eller ej, og det faktum, at TV 2 nedsætter en advokatundersøgelse, hvor TV 2 sidder sammen med en advokat, som de selv betaler, viser, at den ikke er uafhængig.«

»Hvis det var sket i en retssag, var jeg blevet frifundet med piber og trommer,« bedyrer han.

Hvad skulle der være gjort anderledes?

»Jeg vil hellere spørge TV 2s ledelse: Hvad var det, I ville med det her? Hvad ville I med at få lavet en undersøgelse, hvis resultat – hvis ikke jeg havde fortalt det – havde været hemmelig? Hvad vil I få ud af at smide mig ud, når de ikke vil kommunikere det?«

»Jeg kunne se, hvis de havde brugt mig som skrækeksempel på en, de påstår er en krænker. Men det har de ikke engang villet. Jeg har svært ved at se, hvad TV 2 vil med det her.«

Kan du forstå fra TV 2s side, at det i en tid med MeToo, som særligt er eksploderet på TV 2, vil se mærkeligt ud at have en mand på skærmen, der er under mistanke for at have gjort noget, han ikke skulle have gjort?

»For det første synes jeg, den forklaring vender sig selv på hovedet. For den viden om en mistanke til mig – og som i øvrigt ikke er bevist – er der ingen, der har, medmindre TV 2 offentliggør den.«

»Jeg anfægter ikke TV 2’s ret til at smide mig af skærmen. De kunne også have smidt mig af skærmen, fordi de synes, jeg er for skaldet eller for tyk. Jeg anfægter, at det er sket på baggrund af en proces, som jeg ikke respekterer. Det er der, min vrede ligger.«

Jes Dorph-Petersen. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Jes Dorph-Petersen. Foto: Asger Ladefoged

Overfor Politiken afviser TV 2 kritikken af forløbet.

»Når vi vurderer, at der er tale om alvorlige krænkelser, så har det også konsekvenser – uanset hvornår de er foregået. #MeToo handler om, at der er ofre, og at den krænkedes oplevelser er i fokus,« siger indholdsdirektør Lotte Lindegaard og fortsætter:

»Men der er ingen vindere i sådanne sager. For selvfølgelig gør det ondt, når der er fokus på #MeToo. Både på dem, det er gået ud over, og på dem, der bliver anklaget for krænkelse.«

Om ikke andet er de ude nu. Beskyldningerne. Jes Dorph-Petersen har givet sin forklaring offentligt. Selvom forløbet har været drænende og hårdt, er han nu lettet.

»Det værste var at gå med hemmeligheden. Det har derfor på en måde være en lettelse at slippe det ud, fortælle min historie og kunne leve på en ærlig måde. Nu ved folk det, og så må de tage stilling. Men jeg står med oprejst pande og føler ikke, jeg har gjort noget forkert.«

Jes Dorph-Petersen er fortsat ikke i tvivl om, at han gjorde det rigtige, da han blankt afviste en tavshedsklausul.

»Jeg vil ikke kunne leve resten af mit liv med en mundkurv på og at have fået et holdkæftbolsje. Så vil jeg hellere være lidt fattigere.«