Jes Dorphs ekskone bryder nu tavsheden og fortæller, hvordan hun havde det, da hun så sin eksmand spille en hovedrolle i dokumentaren om den sexistiske kultur på TV 2.

B.T. mødte Louise Houvenaeghel, tidligere Dorph, til premieren på den nye film om prinsesse Diana, i Hellerup, mandag aften. Men interviewet kom hurtigt til at handle om dokumentaren om TV 2.

»Den er lidt hård nu. Jeg har det indtryk, som jeg tror, de fleste kvinder, der har været på en mediearbejdsplads, har. Jeg tror, vi allesammen genkender lidt af det,« siger hun.

Hun understreger, at hun tror på kvinderne i den rystende Discovery+-dokumentar, 'Sexisme bag skærmen', der handler om sexisme på TV 2 gennem de sidste 20 år.

Jes Dorph-Petersen blev afskediget på TV 2 i januar 2021. Foto: Emil Agerskov Vis mere Jes Dorph-Petersen blev afskediget på TV 2 i januar 2021. Foto: Emil Agerskov

»Jeg tror selvfølgelig på kvinderne. Der er ikke nogen grund til at stå frem, hvis de ikke mener det,« siger hun og forklarer, at det ikke er nemt for hende at tale om sagen.

»Det er jo fordi, jeg stadig har nogle følelser i klemme. Men det har jeg ikke lyst til at blande ind i det her. Det er mine egne private følelser,« siger Louise Houvenaeghel.

Har du talt med Jes om dokumentaren?

»Nej. Det har jeg ikke. Det har ikke noget med Jes at gøre. Jeg tror på dem. Jeg har min egen holdning,« siger hun.

»Det er ikke sjovt. Den der omvendte heksejagt, som der bliver mod kvinderne. Jeg tror ikke, de står frem, uden de mener det.«

Men det må være hårdt at se de anklager mod en, man har været gift med?

»Jamen, jeg skiller tingene ad,« siger hun.

Hvordan?

»Det gør jeg bare. Det vil jeg ikke komme ind på. Den er lidt for tung, den der. Altså, jeg vil sige det på den måde, nej det vil jeg faktisk ikke. Jeg skiller det ad.«

Louise Houvenaeghel blev gift med Jes Dorph-Petersen Parret ved et storslået bryllup i Trinitatiskirken ved Strøget i København i 2013.

»Jeg havde boet alene i næsten tre år efter to gange ti års ægteskab, da jeg mødte Jes. I de år, hvor jeg var alene, fandt jeg styrken til ikke at »blive valgt«, men til at vælge selv. Jeg ville ikke længere være sammen med én for enhver pris, sådan som jeg måske havde haft det før i tiden. Hvis jeg skulle have en ny mand, skulle det være én, der slog benene væk under mig. Og det gjorde Jes,« sagde Louise Houvenaeghel dengang.

Jes Dorph-Petersen var gitt med Louise Houvenaeghel fra 2013-2015. Foto: Keld Navntoft Vis mere Jes Dorph-Petersen var gitt med Louise Houvenaeghel fra 2013-2015. Foto: Keld Navntoft

I 2015 blev parret skilt igen.

Jes Dorph-Petersen er den eneste mand, der bliver nævnt ved navn i 'Sexisme bag skærmen'.

Selv afviser han anklagerne.

»Min hjerne eksploderer. De anklager mig for noget alvorligt, som ligger 20 år tilbage, og som jeg ved er løgn. Det kunne jeg aldrig finde på. Sådan er jeg ikke. Det er simpelthen en opfundet historie,« sagde han til dagbladet Politiken i januar 2021.