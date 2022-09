Lyt til artiklen

Jes Dorph-Petersen er forsvundet på Facebook.

Det skriver Se og Hør.

Det skyldes ikke, at Jes Dorph-Petersen selv har valgt at slette sin profil, men nærmere at et ondsindet spam-angreb, der satte en kæp i hjulet for den tidligere vært.

»Jeg er blevet smidt af, efter jeg fik et spam-angreb i sidste uge. På Messenger fik jeg en besked fra en, jeg kender. I den kom jeg til at trykke på et link, og så dukkede der på et splitsekund nogle ting op af en karakter, som jeg ikke vil referere. Men vi er ovre i afdelingen for ting, man normalt ikke viser på nettet. Nøgenhed,« forklarer han til Se og Hør.

Efterfølgende skyndte Jes Dorph-Petersen sig at lukke ned for det, men det var for sent.

Han var blevet smidt af både Facebook og Messenger. Indtil videre i 30 dage.

Der er dog også kommet noget godt ud af situationen. Jes Dorph-Petersen nyder nemlig den frihed, der følger med ikke at være på Facebook.

Han regner dog med at vende tilbage snarest muligt.