Fyrværkerirøgen fra det store nytårsbrag havde dårligt lagt sig, før en ny eksplosion ramte den danske medieverden 5. januar, da Jes Dorph-Petersen kunne fortælle, at han var færdig på TV 2.

Nu er han dog klar til at arbejde igen, og det sker som selvstændig med nystartet selskab.

»Lige siden jeg som 24-årig blev ansat første gang på Frederiksborg Amts Avis, har jeg arbejdet et sted, hvor der var nogen, der sørgede for alt det praktiske som kantine, løn og kaffemaskine. Jeg skulle bare møde til aftalt tid og gå hjem, når jeg var færdig,« siger Jes Dorph-Petersen.

»Men jeg har altid haft en lille drøm om at se, hvad der sker, hvis jeg slipper for at have chefer. Desværre er jeg også et dovent menneske, så jeg har været glad for de job, jeg har haft. Så det er altid blevet ved tanken om at starte mit eget firma. Men nu kom jeg så i en situation ovenpå alt det, der er sket, hvor jeg var nødt til at spørge mig selv, hvad jeg skulle lave.«

Jes Dorph-Petersen tror ikke på, at sexismesagerne fra TV 2 kommer til at betyde noget for hans nye firma.

Når Jes Dorph-Petersen taler om »alt det, der er sket«, er det selvfølgelig afskeden med jobbet som vært på 'Go' aften live', der kom efter en sexismeundersøgelse på TV 2, hvor to kvinder havde beskyldt Jes Dorph-Petersen for seksuelle krænkelser.

Herefter blev han fjernet fra værtsrollen på et projekt hos produktionsselskabet Deluca, og endelig endte foredragsfirmaet Athena også med at trække stikket på et foredrag, hvor han ønskede at fortælle om sit syn på forløbet og sexismedebatten.

I stedet har han nu oprettet firmaet Tankegods, og varen han sælger er sig selv. Her står han til rådighed med presserådgivning og som ordstyrer, foredragsholder, interviewer og tekstskriver. Planen er at åbne et kontor på Kongens Nytorv.

Han har selv taget beslutningen om aldrig igen at lade sig fastansætte. Og det er ikke en beslutning, der er taget af nød, for der har været mulighed for at komme tilbage på det etablerede jobmarked.

»Jeg kan ikke påstå, det ligefrem har væltet ind med jobtilbud dette forår, og det forstår jeg godt. Heldigvis er der alligevel nogen, der har tilbudt mig både at være med i projekter og decideret tilbudt mig fast arbejde,« siger Jes Dorph-Petersen.

»Men jeg har simpelthen ikke haft styrken til at tage fat lige med det samme. Jeg har været nødt til at passe på mig selv, for det har altså været en meget, meget hård tid. Nu er jeg ved at være oppe og stå igen, og jeg kan da godt røbe, at jeg til efteråret går i gang med en virkelig spændende opgave, som jeg glæder mig vildt til. Men jeg kan ikke sige mere lige nu.«

Sagen og fyringerne skabte stor debat, og til spørgsmålet om, hvad det kan få af betydning for hans nystartede firma, er svaret fra Jes Dorph-Petersen, at han ikke aner det.

»Men jeg tror ikke, det kommer til at betyde noget. Jeg skal jo ikke lave det, jeg har lavet før, nemlig være tv-vært, og det gør heller ikke noget, for jeg har lavet det fjernsyn, jeg skulle lave. Men hvis nogen mener, at jeg ikke har ret til at have et arbejde eller lade mig hyre, så må det være deres problem.«

»Nu skal jeg ud at redefinere mig selv og fortælle folk, hvad jeg kan. Og den her sag, hvor meget den end har larmet, fyldt og ændret nogle vilkår for mig, så har den ikke gjort mig dummere eller dårligere, måske tværtimod. Og jeg bilder mig jo ind, at jeg med over 30 års erfaring som journalist kan nogle ting, som jeg sagtens kan give videre.«