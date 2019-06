'Go' Aften Danmark' genopstår i en ny udgave med flere værter og et lidt anderledes setup.

Jes Dorph-Petersen, som arbejder som vært på programmet i dag, kommer til at sidde sammen med Petra Nagel, som er kendt fra DR, og det glæder han sig meget til.

»Jeg får helt sikkert kam til det hår, jeg ikke har.«

Han fortæller, at de to mødte hinanden for første gang, da de skulle lave et prøveprogram sammen for et par måneder siden til den nye udgave af aften-klassikeren.

Petra Nagel bliver Jes Dorph-Petersens nye medvært. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere Petra Nagel bliver Jes Dorph-Petersens nye medvært. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Programmet, som måske skifter navn fra 'Go' aften Danmark' til noget helt nyt, har været igennem den helt store tur, og de er stadig i gang med at udvikle. Det bliver sendt i sin nye form på TV 2 19. august.

Af alle de nye ting, der sker, er der især én ting, som Jes Dorph-Petersen ser frem til.

»Jeg glæder mig allermest til at skulle arbejde sammen med Petra. Jeg er efterhånden en gammel dreng, og Petra er jo en del yngre, så hun ser tingene på en helt anden måde.«

Tv-værten, som har været på 'Go' aften Danmark' i fire år, tror, at de to kommer til at supplere hinanden godt. Indtil nu har Jes Dorph-Petersen siddet alene, når han har haft gæster i programmet.

»Det bliver rart at have en at være sammen med. Man kan jo sige, at det er nemmere at lave en joke, når der er nogen til stede. Det er ikke så sjovt, når man bare er sig selv,« siger han.

Og lige valget af Petra Nagel er han glad for. Han kalder sin nye medvært for 'sjov og reflekteret'. Desuden er hun slet ikke bange for at sige sin mening, selvom han er ældre end hende, fortæller han.

Foruden hans nye kollega Petra Nagel, så ser han også frem til at skulle arbejde sammen med det andet værtspar, som består af Abdel Aziz Mahmoud og Natasja Crone. Også selv om han ikke kommer til at se dem lige så meget.

Han siger, at der kommer til at ske en masse nye, spændende ting, og at de ikke er helt færdige med at udvikle. Ud over at Jes Dorph-Petersen skal have en makker i stedet for at klare interviewene alene, så kommer der også til at være et endnu større fokus på dagsaktuelle nyheder.