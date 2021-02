Livet tog sig noget af drejning for den tidligere TV 2-vært Jes Dorph-Petersen, efter hans tidligere arbejdsplads lavede en sexismeundersøgelse.

To kvinder rettede anklager imod ham, og derefter blev han opsagt. Noget, han nu fortæller også har indvirkning på hans opførsel. Det siger han i radioprogrammet 'Tal til mig'.

Vært Iben Maria Zeuthen påpeger, hvordan Jes Dorph-Petersen virkede på hende, da han ankom til studiet.

»Allerede bare for kort tid siden, da du kom ind i studiet, der virker du meget hektisk. Er det vrede, som du har kørende indeni dig?« spørger radioværten.

»Det er meget godt set, at jeg er hektisk. Nogen vil sige, at jeg er manisk. Jeg har faktisk taget et lille stykke papir med med nogle punkter, og det, jeg har skrevet øverst, er 'tal langsomt',« lyder det fra Dorph-Petersen, som fortsætter:

»Og det er fordi, at det her har ramt mig så hårdt, at jeg jo ikke har andet indeni mig end at tænke på den her sag. Fra det øjeblik jeg vågner om morgenen. Måske går der lige ti sekunder, så kommer den, som sådan nogle bomber ovenfra og rammer mig og siger 'gud, den er der stadig,' og det har gjort mig, tror jeg, på kanten til at være manisk. Jeg har simpelthen svært ved at fokusere på andet, og jeg er meget urolig indeni.«

Det var Jes Dorph-Petersen, der valgte at gå ud og dele sin fortælling, fordi, han følte, at TV 2 og det advokatkontor, der var hyret til at lave sexismeundersøgelsen, havde behandlet ham uretfærdigt.

I det nye radioprogram på DR fortæller den tidligere vært, at han mener, den MeToo-bølge, han er ramt af, er uforsonlig. Derfor har det hele påvirket ham voldsomt, og han lever i det, han kalder 'en mental boble'.

Men sagen om MeToo og mediearbejdspladser er angiveligt ikke ovre endnu. Heller ikke på TV 2 trods at både undersøgelse og repressalier er overståede.

For nylig blev det nemlig meldt ud, at en længe ventet dokumentar om sexchikane, som blev droppet af TV 2, i stedet skal laves af avisen Politiken og produktionsselskabet Impact.

Da man hos TV 2 valgte at droppe dokumentaren, forklarede man sig med, at det kom for tæt på.

»Det er ikke troværdigt, at TV 2 undersøger TV 2,« forklarede nyhedsdirektør for kanalen Jacob Kwon og tilføjede:

»Vi vil risikere at blive beskyldt for enten at være for hårde eller for skånsomme i vores afdækning. Det er heller ikke troværdigt, at kollegaer skal interviewe kollegaer.«