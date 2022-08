Lyt til artiklen

Jes Dorph-Petersen kan ikke få et job og overvejer nu at lade sig pensionere.

Det fortæller han i radioprogrammet ‘Ringdal og Kristensen’, der sendes på 24syv.

»I dag siger jeg bare, at der må ske det, der sker. Altså, jeg er 63 år gammel, og hvis det ender med, at jeg skal gå på pension, som jeg ellers skal om fire år, så gør jeg det. Så må det være sådan,« sagde Jes Dorph-Petersen i 24syv-programmet, der blev sendt mandag.

Da B.T. ringer til den tidligere nyhedsvært, sætter han ord på, hvorfor han tror, at han ikke kan få job.

Jes Dorph-Petersen mener, at fyringen fra TV 2 som følger af anklager om seksuelle krænkelser i forbindelse med en ekstern advokatundersøgelse på tv-kanalen er grunden til de manglende jobtilbud.

»Jeg kommer aldrig til at sige, at jeg er sur eller vred over det, selvom det var ret brutalt. Sådan er det endt for mig. Jeg må bare acceptere det.«

Overvejer du at lade dig pensionere nu?

»Det har jeg ikke besluttet. Jeg overvejer mange forskellige ting, for når der lukkes en masse døre, åbnes der heldigvis nogle nye. Da jeg er 63 år, er jeg kun fire år fra pensionsalderen. Og da det viser sig, at jeg har meget svært ved at få et job, er det nærliggende at overveje pension – hvis jeg kan få den tildelt.«

Jes Dorph-Petersen fotograferet på Kongens Nytorv i København.

»Efter det, jeg har oplevet, har jeg brug for fred og ro, så jeg skal nok ikke ud og tage et job med samme fart og tempo som i gamle dage. Mindre kan gøre det.«

Hvor har du søgt job?

»Jeg har søgt en masse job og kan konstatere, at de fleste arbejdsgivere ikke svarer, og dem, der gør, sender afslag. Det er jeg ikke vred over. Jeg har også søgt uden for mediebranchen. Jeg kan konstatere, at jeg ikke kan få et arbejde, og det er helt fair. Det er den enkelte arbejdsgivers ret selv at vælge, hvem vedkommende vil have ansat. Det er jeg ikke sur over.«

Kan du nævne nogle steder?

»Nej. Det er en privat sag, og jeg vil naturligvis heller ikke blande nogen arbejdsgivere ind i det her.«

Synes du, at det er uretfærdigt, at du ikke kan få job efter anklager om seksuelle krænkelser?

»Der er ingen tvivl om, at jeg ikke kan få et job på grund af MeToo. Jeg kommer aldrig til at sige, at jeg er sur over det eller vred over det, selvom det er ret brutalt. Det er konsekvenserne af det. Sådan er det endt for mig. Jeg må bare acceptere det.«

Hvad vil du få tiden til at gå med som pensionist?

»Det her halvandet år, hvor jeg har været ude af loopet, har jeg glædet mig over, at jeg har fået meget frihed og tid til mig selv og min familie. Det nyder jeg. Og hvis jeg aldrig vender tilbage som fuldtidsansat, så vil jeg gerne skrive eller lave podcasts på freelanceniveau. Jeg skal ikke sidde og kigge ud over vandet og høre Gnags. Jeg har meget at lave endnu. Så vidt jeg ved, er jeg ikke død endnu.«

Jes Dorph-Petersen havde planlagt en række foredrag om forløbet omkring de seksuelle krænkelser, men i marts forrige år valgte han og foredragsselskabet Athenas at droppe samarbejdet.