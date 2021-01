Jes Dorph-Petersen er onsdag aften med i 'Aftenshowet', hvor han hos TV 2s konkurrent fortæller, at anklagen om, at han skulle have tiltvunget sig sex med en tidligere TV 2-praktikant er usandt.

»Jeg kan ikke afvise, at den kvinde har følt sig krænket, men jeg kan bare sige, det er forkert, det er løgn, sådan et menneske er jeg ikke,« lyder det fra tv-værten i 'Aftenshowet'.

Jes Dorph-Petersen bliver senere i programmet spurgt, om han i hele denne sag ikke mister blik for, hvem der er de rigtige offer.

Interviewer Mette Bluhme Rieck spørger ham i meget direkte vendinger, om ikke de to kvinder, som henholdsvis mener at være blevet voldtaget og krænket, er de rette ofre?

»Jeg beklikker ikke deres ret. Jeg synes ikke, jeg skal bukke hovedet eller finde mig i de anklager,« lyder svaret fra den nu fyrede vært.

Noget andet, som tv-værten fortæller, er, at han var igennem et hårdt forløb, der varede seks uger, mens TV 2s advokatundersøgelse stod på. Tidligere er det blevet meldt ud i medierne, at Jes Dorph-Petersen har meldt sig syg med stress i midten af december.

Alligevel gik han ud med sin sag, fordi han mener, at han er blevet behandlet skidt.

En tydeligt mærket Jes Dorph-Petersen, sad således i 'Aftenshowet' med rystende hænder og grødet stemme og forklarede, at i hans optik har TV 2 smadret hans karriere.

Tv-værten har til B.T. fortalt, at han blev tilbudt en sum penge for ikke at udtale sig om sagen. Noget, han valgte at sige nej til.

»Jeg kan godt bekræfte, at jeg inden blev tilbudt en aftale, der medførte, at jeg ikke måtte sige noget,« fortæller han.

Hverken Nordisk Film eller TV 2 ønskede dog at kommentere sagen. Fra sidstnævnte kom der et skriftligt svar med henvisning til persondatalovgivningen:

»Af GDPR-mæssige hensyn hverken kan, må eller vil TV 2 kommentere forhandlinger med personer med tilknytning til TV 2,« lød det.

Det har ikke været offentliggjort, hvem de to kvinder, der anmeldte værten, er. Men om den anden sag, der skete for 18 år siden, siger Jes Dorph-Petersen, at han ikke husker episoden.

Anmelderen beskriver ifølge Politiken, hvordan hun bakkede ud af af en ubehagelig situation. Hun udtalte ifølge undersøgelsen, som avisen har fået indblik i, at Jes Dorph-Petersen og en anden mandlig kollega lagde op til sex, og at hun skyndte sig væk fra tv-værtens lejlighed.

Interviewet i Aftenshowet varede over halvdelen af aftenens time, hvor interviewer Mette Bluhme Rieck stillede den tidligere 'Go' Aften Live'-vært mange kritiske spørgsmål.

Til allersidst sluttede hun i samme stil af med at spørge, om man skulle forvente, at der kommer flere sager om Jes Dorph-Petersen og sexisme.

»Nej, det gør der ikke,« lød det fra den anklagede vært, som siger, han har gransket sin hukommelse.