Mens mange – især mediekvinder – har delt historier om overraskende og ubehagelige seksuelle tilnærmelser og overgreb i kølvandet på Sofie Lindes afsløring om sexisme ved 'Zulu Comedy Galla', så har det heller ikke været lige let for mændene.

Det fortæller TV 2-vært Jes Dorph-Petersen, der synes, at de seneste dage har været alt andet end rare. Dels grundet MeToo-historierne - men også grundet mistænkeliggørelsen af mange mænd:

»Jeg synes, det har været ekstremt ubehageligt de seneste dage, at der er nogle, der ligesom har syntes, det var lidt sjovt og interessant og spændende at gætte på, hvem det nu var, der havde gjort det her,« lyder det fra Dorph-Petersen med henvisning til Sofie Lindes beretninger om grænseoverskridende tilnærmelser fra en 'stor tv-kanon'.

Har du været bekymret for, at der er nogen, der sidder og gætter på dig?

»Det aner jeg ikke noget om. Det har jeg ikke nogen fornemmelse af, men jeg har også god samvittighed,« siger den populære vært, der for tiden er aktuel som vært på 'Go' aften Live', men som gennem sine 30 år i mediebranchen både har arbejdet for TV 2 og DR.

Og det var netop en 'stor tv-kanon' fra DR, som Sofie Linde rettede kritikken mod, da hun til manges overraskelse valgte netop sin værtsrolle ved 'Zulu Comedy Galla' til at afslører en ubehagelig episode, som hun blev udsat for, da hun som nyansat 18-årig var til julefrokost i DR.

»En stor tv-kanon kommer over til mig og siger til mig, at hvis jeg ikke sutter hans pik, så ødelægger han min karriere. Jeg sagde nej. Jeg er ret sikker på, at du kigger på mig nu. Det gik jo meget godt alligevel,« lød det fra Linde.

Sagen har efterfølgende skabt stor debat – især efter flere kendte mediekvinder har bakket op om Sofie Linde i et åbent brev, hvor de fortæller, at de også har oplevet lignende episoder.

Det var Sofie Linde, der startede sexisme-debatten, da hun som vært på Zule Comedy Galla afslørede en episode, som hun var blevet udsat for. Foto: Emil Helms Vis mere Det var Sofie Linde, der startede sexisme-debatten, da hun som vært på Zule Comedy Galla afslørede en episode, som hun var blevet udsat for. Foto: Emil Helms

Jes Dorph-Petersen har ikke lyst til at være en del af debatten, da han mener, at det er ‘kvindernes kamp'.

»Det her er kvindernes kamp og kvindernes projekt og deres manifestation, der er i gang lige nu. Og det bedste, vi mænd kan gøre, er at lytte efter og at følge med i, hvad debatten må bringe. Der er brug for det her, der er brug for den manifestation, og det skal vi mænd selvfølgelig tage ved lære af, for det er alvorligt,« siger han.

Han var ikke på DR, dengang da Sofie Linde oplevede den ubehagelige episode, og han har heller ikke lyst til at kommentere på sine egne oplevelser i tv-branchen.

»Kvinderne har valgt – i denne her situation – at det er deres projekt. Det er deres historier. Så derfor vil jeg kun udtrykke et håb om, at der på den længere bane vil komme flere nuancer med i det her.«

Hvad mener du med nuancer?

»Jeg har oplevet undervejs, at det har været meget betændt, at man skal være meget forsigtig, når man blander sig i denne debat, fordi man meget hurtigt bliver mødt med en stor vrede og en påstand om, at man ikke forstår noget som helst,« siger Jes Dorph-Petersen og tilføjer:

»Og det har jeg også mærket. Og det er fair nok, for det er simpelthen noget, der skal ud – men jeg håber på den længere bane, at man kan mødes måske lidt mindre manifestagtigt, end man kan i denne situation, og snakke om, at det selvfølgelig ikke skal ske igen.«.



Indtil videre har mere end 700 kvinder underskrevet det åbne brev, som er blevet til på initiativ af journalisterne Maria Andersen, Anne Sofie Hvenegaard, Julie Kragh Thisgaard, Christine Brink, Camilla Slyngborg og Anne-Katrine Bondo. Brevet har til formål at støtte op om Sofie Linde og hendes afsløring.