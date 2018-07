Den populære tv-vært Jes Dorph-Petersen overvejer nu to skelsættende beslutninger i sit liv. Han bliver 60 til næste år, og han er fortsat forelsket i sin kæreste gennem tre år, Mai-Britt Haurholm, skriver SE & HØR.

Tiden er nu inde til at overveje, om han skal giftes, og hvornår han skal pensioneres.

Mens TV 2-værten, der har været gift to gange tidligere, over for ugebladet ikke vil svare direkte på, om et frieri er på vej, er han omvendt - med et smil - heller ikke afvisende over for tanken.



Det er dog sikkert, at han skal pensioneres. Spørgsmålet er bare hvornår.



»Jeg er hvidhåret, og især i min branche er jeg gammel. De andre værter er jo meget yngre. Men jeg lærer meget af dem,« siger han bl.a. til ugebladet.

Jes Dorph-Petersen fortæller, at først da han blev 50 år erkendte han, at han ikke længere var ung. Dengang sørgede han for at holde en fest.



Den 23. marts fylder han 60 år, og han har allerede talt med en pensionsrådgiver om, hvordan økonomien vil se ud, hvis han lader sig pensionere i alderen mellem 64 og 67 år.