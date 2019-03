Tv-vært Jes Dorph-Petersen rundede i weekenden et skarpt hjørne, da han fyldte 60 år.

Det har fået den garvede tv-vært til at tænke over fremtiden, som ikke nødvendigvis bliver på tv.

I et interview med Se og Hør fortæller Go'aften Danmark-værten, at han stadig har et par store interviews tilbage, han drømmer om at lave. Derudover drømmer han om at skrive en bog om tv-branchen.

Derfor overvejer han også sine muligheder.

»Lysten i mig til at holde helt op på tv bliver større og større, fordi der er så mange ting, jeg godt vil nå,« siger Jes Dorph-Petersen til ugebladet.

Den 60-årige tv-vært fortæller, at han økonomisk set kunne stoppe om et år eller to og klare sig fint, men hvorvidt han gør det, er langtfra sikkert.

I anledningen af sin 60 års fødselsdag og sit 30 års jubilæum på TV 2 blev Jes Dorph-Petersen fredag fejret med en stor reception på Nordisk Film i Valby.

Her fortalte tv-værten til B.T., at han generelt ser tilbage på et virkelig sjovt arbejdsliv.

Jes Dorph-Petersen omgivet af venner og kollegaer til sin reception fredag. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Jes Dorph-Petersen omgivet af venner og kollegaer til sin reception fredag. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg har 20-30 store øjeblikke, for jeg opdager jo nu, hvor jeg også fejrer 30-års jubilæum, at jeg har haft det skidesjovt næsten hver dag,« sagde han til B.T.

I det helt store billede er det dog faderrollen, der har betydet allermest for Jes Dorph.

»Privat er det største øjeblik, da jeg fik min søn i hænderne for første gang. Han er 19 år i dag. Det er meget større end alt det andet, der har været stort i mit arbejdsliv,« sagde Jes Dorph-Petersen.

Tv-værten Jes Dorph-Petersen blev uddannet journalist i 1984 og har siden været vært på en lang række programmet som TV 2 Nyhederne, Hvem vil være millionær og Station 2.