Jes Dorph fortæller på den røde løber, at han har fået troen tilbage. Både på de højere magter og hans elskede fodboldklub.

»Jeg går i kirke juleaften,« siger Jes Dorph til 'Året, der gak' - TV 2 Charlies årlige satireshow, hvor der også bliver uddelt priser.

»Mens de fleste andre ser juleshow, så går jeg i kirke. Og jeg er ellers ikke den store kirkegænger. Lige den dag og aften er der en speciel aura om det at gå i kirke.« siger Jes Dorph.

Det er en tradition, han altid har haft. Men han har ikke altid troet lige meget på hellige ord, der kommer ud af præstens mund. Det gør han nu.

»Ja, jeg tror. Jeg er en smule troende,« vægrer han.

Hvor troende er du?

»På en skala fra et til 10?« spørger han.

»Syv.«

»I en lang periode troede jeg ikke, at jeg var troende. Men så fandt jeg ud af, da skete der en masse i mit liv, at det var jeg.«

Det skete i forbindelse med kampen mod den depression og de alkoholproblemer, han led af, for mere end fem år siden.

»Jeg tænkte mig om én gang til og fandt frem til, at livet ikke bare handler om røde lys og tv-programmer.«

»Så nu tror jeg på de højere magter,« siger Jes Dorph, der ikke går mere i kirke af den grund, men bærer troen inde i sit hoved.

Tror du så også på Tottenhams nye manager?

Jes Dorph griner højt.

Han er erklæret Tottenham-fan og er udmærket klar over, at hans klub netop har ansat en af verdens mest kontroversielle, men også succesfulde managere, Jose Mourinho.

»Jeg tror på ham. Nu lagde han ud med, at holdet scorede tre mål. Det er længe siden, de har gjort det.«

»Jeg har altid ment, at Mourinho har været udsat for et had, han ikke fortjener. Jeg synes, han er cool.«

»Og han er frem for alt den bedst klædte manager sammen med Antonio Conte i Juventus,« siger Jes Dorph.

Og alle hans skandaler?

»Overdrevet,« siger Jes Dorph, klapper B.T.’s udsendte på skulderen og går ind til showet.