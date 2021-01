»Jeg ved ikke, hvordan jeg har det. Jeg er i et vakuum, hvor jeg ikke kan tænke på andet end sagen. Jeg er i en slags undtagelsestilstand, fordi intet i mit liv er i dag, som det var i går.«

Ordene kommer fra Jes Dorph-Petersen. Journalisten, der efter årtier som studievært er blevet taget fra skærmen efter beskyldninger om seksuelle krænkelser.

Nyheden om hans pludselige farvel til 'Go' aften live' fortalte han selv tirsdag aften på Facebook og i en Politiken-artikel: På baggrund af en intern sexismeundersøgelse har TV 2 besluttet ikke at give ham mere skærmtid.

To kvinder beskylder ham for at have krænket dem. I det ene tilfælde skulle han have tiltvunget sig selv med en kvinde, der på daværende tidspunkt var ung journalistpraktikant. Selv afviser Jes Dorph-Petersen, at det skulle være sket.

Det er klart, at det, der er sket, vil følge mig resten af livet. Det kan jeg ikke komme udenom Jes Dorph-Petersen

Ikke desto mindre har TV 2 bedt Nordisk Film, der leverer 'Go aften live', om at fjerne ham som vært, og han har derfor indgået en aftrædelsesordning.

»Jeg er grundlæggende ked af, at alt det her er sket. Og jeg er grundlæggende ked af, at den her historie overhovedet findes, og at det har været nødvendigt at fortælle den i Politiken,« fortæller han til B.T. og fortsætter:

»Jeg ville jo helst have siddet på ‘Go’ aften live’ i aften sammen med Petra (Nagel, medvært, red.) og lavet et program. Det var det, jeg ville i mit liv, men sådan skulle det ikke være.«

I stedet er Jes Dorph-Petersen nu derhjemme. Han bliver kimet ned, mens B.T. taler med ham. Fortæller, at han bruger sin tid på at tale med venner og bekendte.

Hans kæreste støtter ham. Laver te og kaffe. Han spiser og sover, som han skal, selvom situationen naturligvis tærer.

Han er dog også lettet. Lettet, fordi den hemmelighed, han har båret på, siden han i november blev kaldt ind til afhøring i advokatundersøgelsen, nu er ude.

»Jeg har grundlæggende haft det rigtig, rigtig dårligt, nærmest rædselsfuldt, i seks uger. Siden jeg første gang bliver indkaldt til afhøring og ved, at der er noget dér.«

Mens undersøgelsen pågik, fortsatte han sit arbejde på 'Go' aften live'. Smilte og spurgte interesseret ind til programmets gæster. Det var ekstremt drænende, fortæller han.

»Selvom jeg ikke troede, at det ville ende så katastrofalt, som det gjorde, var jeg godt klar over, at det var alvorligt. Derfor var det en stor belastning for mig at gå og lade, som om alt var godt.«

Nu er historien ude. Og Jes Dorph-Petersen planlægger ikke at gøre yderligere ud af sagen.

»Ikke andet end at håbe på, at jeg ved at stå frem får gang i en debat, der handler om, hvad vi skal gøre, når vi diskuterer MeToo, hvordan vi får det bedre på arbejdspladsen, og om det her overhovedet gør noget godt for nogen. Og at der skal være nogle helt fundamentale krav til, at man har lige så meget krav på retfærdighed og en ordentlig behandling som alle andre mennesker, selvom man er mistænkt i noget, som alle taler. Det har jeg ikke fået.«

TV 2 afviser kritik Jes Dorph-Petersen kritiserer TV 2 for håndteringen af sagen. Han mener ikke, han har fået mulighed for at forsvare sig. TV 2's indholdsdirektør Lotte Lindegaard afviser kritiken. »Når vi vurderer, at der er tale om alvorlige krænkelser, så har det også konsekvenser – uanset hvornår de er foregået. #MeToo handler om, at der er ofre, og at den krænkedes oplevelser er i fokus. Men der er ingen vindere i sådanne sager. For selvfølgelig gør det ondt, når der er fokus på #MeToo. Både på dem, det er gået ud over, og på dem, der bliver anklaget for krænkelse.«

Da han fortsat befinder sig i et »vakuum«, kan han ikke svare på, hvad han nu skal.

Han skal lige finde ud af, hvad han har lyst til. Og hvilket arbejde der nu måtte være til ham.

»Det er helt fint, hvis jeg ikke længere skal være tv-vært. Lige meget hvad er jeg ikke blevet dummere af den her sag. Men jeg er selvfølgelig i tvivl om, hvor meget den her sag kommer til at betyde. Det er klart, at det, der er sket, vil følge mig resten af livet. Det kan jeg ikke komme udenom. Men jeg er ikke klar over, hvor meget det kommer til at belaste mig karrieremæssigt. Det er ikke mig, der afgør det.«

Stensikkert er det dog, at sagen får betydning for Jes Dorph-Petersen. Hvis ikke på den ene måde, så på den anden.

»Der er ingen tvivl om, at jeg blevet klogere af den her sag. Jeg ville ikke gøre det samme i dag. Og det er ikke kun, fordi jeg er 61 år. Jeg kan i dag godt se, at det ville være forkert, hvis jeg gjorde det samme i dag.«

Når du siger ‘gjorde det samme’, mener du så konkret at have sex med en yngre kollega?

»Ja, jeg ville tænke og handle anderledes.«