I et nyt interview taler Jes Dorph om at føle sig uretfærdigt stemplet som krænker, hvordan hans MeToo-sag krævede masser af psykisk efterarbejde – og så bliver han til sidst spurgt, om han har prøvet den omvendte situation at blive krænket af kvinder.

Da TV 2 i efteråret indledte en intern MeToo-undersøgelse, rettede to kvinder anklager mod Jes Dorph, hvilket betød, at den 61-årige tv-vært i januar blev fyret fra sit job som vært på 'Go' Aften Danmark'.

Jes Dorph følte sig urimelig behandlet og valgte derfor at stå frem med sin side af sagen, og mandag aften stillede han så op i et interview med den kendte finansmand Lars Seier på onlineplatformen SpeakerBee under overskriften 'Er MeToo gået for vidt?'.

Her holdt Jes Dorph fast i, at han føler, han har været udsat for et justitsmord. Han er tilhænger af MeToo-debatten, men kan ikke se, hvad det gavner debatten at hænge enkeltpersoner ud, og så holder han ydermere fast i, at den ene kvinde, der anmeldte ham, taler usandt.

Han forstår ikke, at advokaten i undersøgelsen valgte at tro på anmelderen, når der var et tredje vidne, der talte for Jes Dorphs uskyld.

Lars Seier spørger i interviewet, hvordan Jes Dorph personligt oplevede hele sagen, der blev forsidestof overalt i mediebilledet.

Jes Dorph understreger, at han ikke vil lyde som et offer, men erkender, at det var grænseoverskridende og hårdt at stå igennem.

»Jeg skulle psykisk bearbejde mig selv til overhovedet at gå på gaden i dagene efter og se virkeligheden i øjnene. Det er ikke særlig rart, og jeg er enormt ked af, at når jeg nu er kendt, efterhånden er mere kendt som dømt krænker, end som en dygtig tv-vært. Det må jeg leve med og prøve at vinde det tabte tilbage.«

Jes Dorph tilføjer, at han ikke skammer sig over noget, for han føler ikke, han har gjort noget forkert.

Jes Dorph-Petersen fotograferet på Kongens Nytorv i København. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Jes Dorph-Petersen fotograferet på Kongens Nytorv i København. Foto: Asger Ladefoged

Til sidst i det cirka timelange interview læser Lars Seier et par seer-spørgsmål op for Jes Dorph.

Én vil blandt andet gerne høre, om Jes Dorph selv har prøvet at blive krænket – det har han, fortæller han.

»Det korte svar er, at det har jeg været ude for masser af gange. Sikkert ikke fordi jeg er verdens flotteste mand, men måske er det fordi, jeg har været tv-vært, at jeg har været udsat for nogle tilnærmelser og nogle tilbud. Der er sagt med andre ord en del kvinder undervejs i min tid som tv-vært på TV 2, der har forsøgt at få mig til at lave noget seksuelt sammen med dem, sandsynligvis fordi jeg var tv-vært.«

Han tilføjer, at det kan være ligegyldigt i denne situation, men hvis man vender situationerne om, så han var en kvinde, og dem der var kommet til ham var mænd, så var det en krænkelse.

Jes Dorph fortæller, at han i de situationer ikke har følt sig krænket, men slutter så:

»Den type krænkelser, man siger, mange kvinder er blevet udsat for undervejs – i min tid på TV 2 – har jeg været udsat for præcis det samme. Den eneste forskel var bare, at jeg var en mand. Så der er også kvinder, der har gjort noget.«

Jes Dorph deltager i MeToo-debatten, fordi han synes, det er nødvendigt, at vi mødes og lytter og ikke bare sidder og skyder skarpt mod hinanden.

Se hele interviewet med Lars Seier HER.