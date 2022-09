Lyt til artiklen

For mange må det være kommet som en overraskelse, da Jes Dorph-Petersen for nylig var at finde tilbage i sin gamle rolle som journalist.

For da fodboldklubben FC København tirsdag kunne præsentere deres nye træner Jacob Neestrup, kunne man også høre den tidligere tv-vært stille spørgsmål som en del af den fremmødte presse.

Jes Dorph-Petersen har ellers klaget over ikke at kunne få et arbejde, siden han for mere end halvanden år siden blev fyret som studievært efter anklager om seksuelle krænkelser.

Men der er heller ikke tale om 'nogen ansættelsesaftale', fortæller den tidligere tv-vært til B.T.

»Nogle gange hjælper jeg det fanmedie, der hedder Copenhagen Sundays. Det er ikke noget, jeg får penge for,« forklarer han.

»Jeg gør det, fordi jeg elsker fodbold, og jeg elsker FC København, og jeg er gode venner med David, som er redaktør på Copenhagen Sundays, så jeg kommer bare ind fuldstændig con amore.«

Redaktøren selv har dog en lidt anden beskrivelse af tjansen.

»Han er i praktik, plejer jeg at sige,« lyder det fra David Bastian-Møller til B.T. med et stort grin.

Copenhagen Sundays er et frivilligt fanmedie for fodboldklubben FC København. Det startede i 2001 som et papirmagasin, men blev i 2017 genoplivet som et digitalt medie. Foto: Copenhagen Sundays Vis mere Copenhagen Sundays er et frivilligt fanmedie for fodboldklubben FC København. Det startede i 2001 som et papirmagasin, men blev i 2017 genoplivet som et digitalt medie. Foto: Copenhagen Sundays

Og den nye titel som journalistpraktikant tager Jes Dorph-Petersen da også selv med et smil.

»Det må David gerne kalde mig – men i så fald er jeg vel verdens mest erfarne praktikant,« modsiger den tidligere tv-vært med et glimt i øjet.

Men selvom Jes Dorph-Petersen er uddannet journalist og har været tv-vært i næsten 30 år – ikke mindst tre år som ankermand på TV3s dækning af Champions League – så er praktikanttitlen ikke helt ufortjent, understreger hans redaktør.

For Jes Dorph-Petersens erfaring med at være 'i marken' er noget mere snæver.

»Det er jo sådan noget med at stå i et rend af sportsjournalister, og det har han jo ikke rigtigt prøvet før. Så indimellem er han absolut praktikant og skal lige lære, hvad det handler om, og det er jo lidt skægt, fordi han jo virkelig er garvet og dygtig – men det er ikke alt, han har prøvet, trods alt!« forklarer David Bastian-Møller.

ARKIV. Jes Dorph-Petersen har tidligere været vært på TV3s Champions League-dækning. Nu er han blevet 'journalistpraktikant' på FC København-fanmediet Copenhagen Sundays. Foto: Nils Meilvang Vis mere ARKIV. Jes Dorph-Petersen har tidligere været vært på TV3s Champions League-dækning. Nu er han blevet 'journalistpraktikant' på FC København-fanmediet Copenhagen Sundays. Foto: Nils Meilvang

For selvom Jes Dorph-Petersen 'godt kan trække på' sin mangeårige erfaring, så bød tirsdagen alligevel på den sjældenhed at se ham stille spørgsmål til et pressemøde.

»Det ligger jo i mit blod, så det var egentligt meget rart, det var lidt som i gamle dage,« lyder det fra den tidligere nyhedsvært.

Det er dog ikke noget nyt, at Jes Dorph-Petersen er tilknyttet fanmediet Copenhagen Sundays.

Han har tidligere været frivillig medvært på det digitale magasins livearrangementer, men efter sin fyring i starten af sidste år er der kommet luft i kalenderen til også at tage med ud til kampe eller pressemøder, som netop tirsdagens trænerpræsentation.

JES DORPHS METOO-SAG KORT Tilbage i januar 2021 blev Jes Dorph-Petersen fyret fra Nordisk Film efter TV 2s interne advokatundersøgelse. Her havde to tidligere praktikanter indberettet ham for seksuelle krænkelser, som skulle have fundet sted tilbage i 2001 og 2003. De to kvinder stod efterfølgende også frem med navn – ikke mindst i dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen' – og fortalte, at Jes Dorph-Petersen skulle have tvunget sig til samleje med den ene, mens den anden var lykkedes med at slippe ud af den trekant, som tv-værten med en mandlig kollega havde lagt op til. Jes Dorph-Petersen derimod har afvist at skulle have begået voldtægt – og særligt har han snakket højt om, at han fandt sin fyring og advokatundersøgelsen bag den for »uretmæssig«. Ikke mindst har han fortalt, hvordan sagen har påvirket hans muligheder for at få job i en sådan grad, at han nu overvejer at gå på pension.

Det er dog ikke uden problemer at have den krænkelsesanklagede Jes Dorph-Petersen med på holdet.

»Jeg ved ikke, om det skræmmer nogen væk, men jeg har fået ekstremt få henvendelser,« indrømmer Copenhagen Sundays-redaktøren.

»Jeg kan ikke dømme ham, og jeg kan ikke udmåle nogen straf. Hvis folk kan det, så må de jo komme med et bud på det, eller også må de lade være med at følge os, hvis det er problematisk for dem.«

Jes Dorph-Petersen har fortalt, at der ikke er nogen, der vil give ham et job – hvorfor vil du?

»Jamen, fordi vi var i gang, og jeg synes, han var rigtig god, og han har hjulpet os fra starten, været med ulønnet til at lave de der arrangementer og bakket op om det, fordi han selv er FCK-fan,« forklarer Copenhagen Sundays-redaktøren.

»Så jeg havde ingen grund til at smide ham ud, fordi den der sag kom. Jeg kender Jes som en super sympatisk og sød kollega, som også er super vellidt blandt alle, vi møder.«

I dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen' stod de tidligere TV 2-praktikanter Therese Philipsen og Louise Degn frem med deres anklager mod Jes Dorph om seksuelle krænkelser. Til dokumentaren har Information og Impact tilsammen været i kontakt med flere end 150 mænd og kvinder, som har arbejdet eller arbejder på TV 2. I dokumentaren står 11 af kvinderne frem med navn og fortæller om nogle af de oplevelser, de har haft i deres tid på TV 2, hvor der ifølge dem var en håndfuld toneangivende mænd i chefstillinger, der opførte sig krænkende og grænseoverskridende. Foto: Discovery Networks Vis mere I dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen' stod de tidligere TV 2-praktikanter Therese Philipsen og Louise Degn frem med deres anklager mod Jes Dorph om seksuelle krænkelser. Til dokumentaren har Information og Impact tilsammen været i kontakt med flere end 150 mænd og kvinder, som har arbejdet eller arbejder på TV 2. I dokumentaren står 11 af kvinderne frem med navn og fortæller om nogle af de oplevelser, de har haft i deres tid på TV 2, hvor der ifølge dem var en håndfuld toneangivende mænd i chefstillinger, der opførte sig krænkende og grænseoverskridende. Foto: Discovery Networks

Jes Dorph-Petersen har heller ikke selv lagt skjul på, at han har følt sig uretfærdigt behandlet under den advokatundersøgelse, der ledte til hans fyring, hvor to tidligere praktikanter anklagede ham for henholdsvis at have tvunget sig til samleje og for grænseoverskridende adfærd.

Jes Dorph-Petersen har selv afvist at have begået voldtægt, men han er 'stadig påvirket' af situationen – blandt andet fordi ingen på arbejdsmarkedet vil røre ham.

»Lige nu har jeg ikke nogen lønindtægt, og hvordan jeg klarer mig er en privatsag. Men det er klart, at jeg også bliver nødt til at tære på min opsparing. Jeg har slet ikke samme indtægtsgrundlag, som jeg havde i gamle dage, så jeg lever en hel del mere spartansk, end jeg gjorde før,« indrømmer den tidligere tv-vært.