Siden nytårsdag, hvor Jeremy Renner blev kvast af en sneplov, har han været indlagt på intensivafdelingen på hospitalet.

Nu deler den 51-årige Marvel-stjerne så et nyt lille indblik i sin indlæggelse efter den voldsomme ulykke, der efterlod ham i kritisk tilstand, i en story på Instagram.

Her kan man se skuespilleren ilde tilredt med iltmaske på, mens hans familie gør, hvad de kan for at tage sig godt at ham.

'Kurbadsøjeblik for at løfte mit humør,' skriver Jeremy Renner til videoen af hans søster, der masserer hans hovedbund gennem en gennemsigtig hætte.

'Tak mor, tak søster, tak alle sammen for jeres kærlighed'.

I videoen kan man også se, at Jeremy Renner lader til at nyde massagen og stunden sammen med sin mor og søster på hospitalet.

Familien griner ikke mindst sammen, når søsteren joker med, at Jeremy Renner 'er så sexet' med sine blå mærker efter det, han selv – i tilsyneladende stærkt medicineret tilstand – kalder sit 'første bad' siden ulykken.

Den amerikanske skuespiller Jeremy Renner er indlagt på et hospital i delstaten Nevada, efter at han nytårsdag var ude for en alvorlig ulykke med en sneplov. Jeremy Renner Via Instagram/Reuters Vis mere Den amerikanske skuespiller Jeremy Renner er indlagt på et hospital i delstaten Nevada, efter at han nytårsdag var ude for en alvorlig ulykke med en sneplov. Jeremy Renner Via Instagram/Reuters

Det var dagen efter nytårsaften, at Jeremy Renner kom slemt til skade i forbindelse med en snerydningsulykke ved sit hjem i Lake Tahoe.

Angiveligt skulle den seks ton tunge snerydningsmaskine være smuttet fra actionsstjernen, da han steg ud for at tale med det familiemedlem, han var i gang med at redde fri fra sneen.

I forsøget på at standse det rullende køretøj skulle Jeremy Renner så være blevet mast.

Den 51-årige 'Mission Impossible'-stjerne måtte hentes med lægehelikopter og blev straks fragtet på hospitalet i kritisk tilstand.

Siden har han så været indlagt på hospitalet, hvor han bliver behandlet for sine skader, der skulle tælle kraftige hovedblødninger, et kollapset højre bryst og en knust øvre torso. Desuden har han gennemgået to operationer af sine ben.