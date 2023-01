Lyt til artiklen

Jeremy Renner er kommet alvorligt til skade i en ulykke i weekenden.

En talsperson for den 51-årige skuespiller bekræfter over for Hollywood Reporter mandag morgen dansk tid, at Renner har været involveret i en ulykke i forbindelse med snerydning.

Hans tilstand betegnes som kritisk.

»Vi kan bekræfte, at Jeremys tilstand er kritisk, men stabil, og at han har skader, som han fik under en vejrrelateret ulykke, da han skovlede sne tidligere i dag,« siger talspersonen til mediet.

Hans familie er samlet omkring ham, forlyder det videre.

Jeremy Renner er to gange blevet nomineret til en Oscar for roller i filmene 'Hurt Locker' og 'The Town.'

Han spillede også superhelte Clint Barton, Hawkeye, i Marvel-filmene.

Ifølge mediet Variety er det uvist, hvad der helt præcist er sket, men skuespilleren ejer et hus i Washoe County i delstaten Nevada, som blev hårdt ramt af kraftigt uvejr nytårsaften.