Den mangeårige britiske tv-vært Jeremy Clarkson havde formentlig ikke forudset, hvilken storm mod sig selv han ville starte, da han satte sig ned og skrev en klumme om hertuginde Meghan Markle, som i fredags blev bragt i The Sun.

Her skrev han blandt andet følgende:

»Jeg hader hende helt ned på celleniveau. Om natten er jeg ude af stand til at sove, mens jeg ligger der og skærer tænder og drømmer om dagen, hvor hun skal paradere nøgen gennem gaderne i hver eneste by i Storbritannien, mens folkemængderne messer: 'Skam dig' og smider klumper af ekskrementer på hende. Alle, der er på min alder, har det på samme måde.«

Men selvom han mener, der er mange, som deler hans holdning, så er der også rigtig mange, som mener, at klummen rammer helt forbi skiven – heriblandt hans datter.

Nu har den voldsomme kritik så fået Jeremy Clarkson til at indse, at han gik over stregen.

»Åh gud. Jeg har jokket i det. I en klumme jeg skrev om Meghan, henviste jeg klodset til en scene i 'Game of Thrones', og det har rigtig mange mennesker reageret skidt på. Jeg er forfærdet over at have forårsaget så meget skade, og jeg vil være mere forsigtig i fremtiden,« skriver han på Twitter.

Scenen, som Jeremy Clarkson referer til, handler ganske rigtigt om en kvinde, der føres nøgen ned ad en gade, mens tilskuerne smider afføring på hende og råber.

Forsøget på at undskylde høster dog ikke meget sympati, og kritikken bliver ved med at hagle ned over den 62-årige tv-vært.

Bare rolig kammerat, vi er alle kommet til at refere til at smide lort efter en nøgen kvinde, lige efter vi har sagt, at vi hader hende mere end Rose West (britisk seriemorder, red.)

Du ændrer dig tydeligvis aldrig. Denne sygelige adfærd fra dig er ikke noget nyt, og jeg er sikker på, at det ikke bliver sidste gang, men det burde det.

Du er et affaldsmenneskede og en dårlig løgner.

Han kan hade hende (Meghan Markle, red.) alt det, han vil, men at komme med udtalelser om at 'paradere hende nøgen gennem gaderne' og 'kaste afføring efter hende', det er bare modbydeligt og ondt.

Åh gud, du glemte at undskylde i din undskyldning.

Der er dog også brugere, som mener, at Jeremy Clarksons klumme var ganske sjov.