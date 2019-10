En af villaens fyre indrømmer, at han aldrig har set reality-tv.

Blandt fyrene i ‘Ex on the Beach’-villaen finder man flere, der aldrig havde troet, at de en dag skulle stå under sydens sol som deltagere i et realityprogram. Men man finder faktisk også én fyr, som aldrig har set et reality-program. Ikke engang ‘Ex on the Beach’. Heller ikke efter, han fandt ud af, at han selv skulle være med i startcastet til den nye sæson.

'Jeg fik en besked på Facebook fra produktionen, om jeg havde lyst til at tage til casting. Så tænkte jeg, at det lød spændende, men hvad er det for noget, fordi der står jo selvfølgelig ikke noget om det. I starten vidste jeg ikke, at det var ‘Ex on the Beach’, forklarer Jeppe til Realityportalen.dk.

Først efter første castingen fik Jeppe afsløret, hvad det var for et program, han var på vej ind i. Det var ikke nogen svær beslutning for ham at takke ja, men han gav sig stadig ikke til at se de tidligere sæsoner af det reality-program, han nu skulle ind i.

'Jeg gik ind til det uden forventninger. Og det var mest for ikke at have for høje eller for lave. Så man ikke bliver skuffet uanset hvad', forklarer Jeppe og fortsætter: 'Jeg er meget spontan, så hvis jeg beslutter mig for, at det er det her, jeg gør, så er det det her, jeg gør.'

Positivt overrasket

Jeppe havde ingen fordomme om reality forinden, det var bare ikke noget, han så. Nu er han selv deltager i et sådant program, og han håbede før sin deltagelse, at det ville blive en unik og lærerig oplevelse, selvom han havde svært ved at forestille sig, hvad der ventede ham.

'Jeg er blevet positivt overrasket over, hvordan det er at være med i ’Ex on the Beach’. Det er meget sådan cool det hele. Meget sådan bare stille og roligt, fortæller Jeppe, der heller ikke afvisende overfor at lave mere tv i fremtiden, hvis det rigtigt bud kommer.'

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk