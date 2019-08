I juli måtte TV 2 meddele, at mangeårig ’Vild med dans’-dommer Britt Bendixen ikke ville være med til efteråret, da hun skulle have udført en bypassoperation.

Den 77-årige danselærer udtalte selv:

»Jeg vidste ikke, at der var noget galt med mit hjerte, da jeg sagde ja til endnu en sæson. For så havde jeg ikke sagt ja. Det er blevet opdaget inden for den seneste tid.«

Den 12. august fortalte hun til B.T., at hun nu havde gennemgået en vellykket operation på Rigshospitalet, og at den nu stod på genoptræning.

Sidste års dommerhold, da Britt Bendixen var med. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sidste års dommerhold, da Britt Bendixen var med. Foto: Liselotte Sabroe

På onsdagen ’Vild med dans’-pressemøde for den nye sæson kunne Britt Bendixens dommer-kollega Jens Werner fortælle, at det går godt med hende.

»Uden at forklejne det, så var det ikke en af de mest komplicerede operationer. Så hun har det godt og skriver til os, at om ikke så længe, så er hun sit gamle jeg.«

Jens Werner tilføjer, at han blev rigtig ked af det, da han fik at vide, hvad der var sket.

»Hun var jo med fra starten og har altid siddet lige ved siden af mig.«

Dommerholdet 2019. Foto: Martin Sylvest Vis mere Dommerholdet 2019. Foto: Martin Sylvest

Marianne Eihilt, der afsløser Britt Bendixen, fortæller grinende, at hun hele tiden bliver spurgt, om hun nu skal til at have en masse briller i håret, som Britt Bendixen jo er kendt for.

Anne Laxholm bryder ind og siger, at det kun er godt, at vi i dag kan joke omkring det, for nu ved de, at Britt Bendixen vil komme sig.

»Vi var jo bekymrede for, hvordan det ville komme til at gå. Så det er den største lettelse, at hun er i bedring.«

De ved ikke, om Britt Bendixen vil komme ud og kigge på som gæst under ’Vild med dans’.

Én ting har de dog aftalt:

»Jeg har sagt til hende, at vi skal ud på juleshopping inden finalen,« smiler Anne Laxholm.

Og Marianne Eihilt, der som tidligere vinder af ’Vild med dans’ nu altså skal prøve at sidde bag dommerbordet, vidste fra start, at chancen var for stor til at sige nej.

»Da de ringede, sagde jeg straks ’nej, du må ikke spørge’, for jeg vidste, at jeg ville ende med at sige ja. Det er jo en stor mundfuld, og jeg havde bevidst trukket mig tilbage fra offentilgheden, da jeg fik børn, men da de så spurgte, kunne jeg alligevel ikke lade være med at sige ja.«