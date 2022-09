Lyt til artiklen

Han er elsket og populær dommer i ‘Vild med dans’, har været både dansk, nordisk, Europa- og Verdensmester. Men ikke alt er gået som smurt for Jens Werner.

Og slet ikke i hans tid som chauffør og livrist i Kongehuset.

I sin nye biografi ‘Dansen blev min redning’ fortæller han om, hvordan han som 31-årig havde brug for at sætte dansen på pause og derfor flyttede hjem til Danmark. Uden at have et job på hånden.

Efter kort tid fik han dog en noget uventet opringning. Fra hofmarskal Søren Haslund-Christensen, som fra den danske ambassadør i London havde fået anbefalet Jens Werner.

Ikke som danser. Men som chauffør.

Jens Werner fotograferet under generalprøven til det royale bryllup. Foto: JØRGEN JESSEN Vis mere Jens Werner fotograferet under generalprøven til det royale bryllup. Foto: JØRGEN JESSEN

Nu stod det danske Kongehus og manglede én, og tilbød ham stillingen som chauffør og livrist for Kongehuset.

Han skulle godt nok tiltræde kort efter og kunne forvente en hektisk start, for et stort royalt bryllup var lige rundt om hjørnet. Prins Joachim og Alexandra Manleys.

Var det noget?

Ja tak, svarede han.

Kort efter fik han som opgave at køre parret til Roskilde Domkirke. I Krone 5, en stor Daimler Limousine.

Problemet var bare, at Jens Werner ikke havde prøvet at køre den før og derfor ikke helt havde styr på instrumentbrættet, ligesom fjedrene i forsædet var så slidte, at han sank langt ned i det.

Så langt ned, at han knap kunne kigge ud af forruden.

Efter en tid rullede prins Joachim elruden mellem chaufføren og passagerkabinen ned. Høfligt spurgte han, om varmen kunne blive skruet op.

Jens Werner fumlede med knapperne. Fandt én med ordene ‘heating’. Og så skruede han ellers op og fortsatte ud af motorvejen. Mens han kæmpede for at se ud af forruden.

En galant Jens Werner holder døren for Alexandra under generalprøven til det kommende bryllup. Foto: JØRGEN JESSEN Vis mere En galant Jens Werner holder døren for Alexandra under generalprøven til det kommende bryllup. Foto: JØRGEN JESSEN

Kort før ankomsten til Roskilde kiggede han tilfældigt i bakspejlet.

»Alle vinduer i kabinen er helt duggede, Som i fuldstændig duggede. Passagererne kan ikke se ud,« fortæller han i bogen og er klar over, at han har skruet lovlig meget op for varmen.

Da prins Joachim og Alexandra kort efter træder ud af bilen foran domkirken, er det da også med blussende kinder og sveddryppende pander.

Mindst 40 grader anslår Jens Werner, at der har været i kabinen.

»Nå, Werner, vi fandt rigtignok håndtaget, hvad? Vi ses om lidt,« kom det tørt fra prins Joachim.

På hjemturen havde Jens Werner styr på knapperne.

Da prins Joachim og Alexandra dansede brudevalsen i 1995, var det Jens Werner, der havde oplært dem. Foto: JORGEN JESSEN Vis mere Da prins Joachim og Alexandra dansede brudevalsen i 1995, var det Jens Werner, der havde oplært dem. Foto: JORGEN JESSEN

Den noget pinlige episode fik dog ikke følger for den nye chauffør. I hvert fald var Jens Werner – som du kan se af billedet – chauffør under generalprøven til parrets bryllup og fik tilmed brug for sine danseevner, da han af Søren Haslund-Christensen blev bedt om at lære parret brudevalsen.

En tjans han fik den klækkelige sum af 2.500 kroner for. Og som han i øvrigt siden gentog, da Kronprinsen skulle giftes med Mary Donaldson, ligesom han også tog den ved prins Joachims andet ægteskab.

'Dansen blev min redning' er netop udkommet på Lindhardt og Ringhof