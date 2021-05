Jens Jørn Spottag skulle have været ude blandt publikum, da han i 2019 spillede George i Det Kongelige Teaters opsætning af ’Hvem er bange for Virginia Woolf?’.

Sådan var forestillingen bygget op, og sådan havde han gjort det massevis af gange. Men pludselig kunne han mærke, at han ikke havde kræfterne.

Han kunne ikke få sin krop ud på den scenespids, der ville bringe ham tættere på publikum. Så han trak sig og blev i sikkerhed på midten af scenen.

»Fornemmelsen er noget, jeg aldrig har oplevet før. Det smertelige er, at det bliver en form for angst for at blive kigget i kortene af publikum ved at stille mig til skue derude,« siger den 63-årige skuespiller til Politiken.

Han er ikke helt klar over, hvad der skete den dag, hvor han pludselig blev ramt af en frygt. Men i rollen som George var han på scenen i størstedelen af den tre timer lange forestilling, hvor han havde mange replikker og skift. Så i begyndelsen var det en fysisk træthed, der overmandede ham, siger han til avisen. Men senere blev det psykisk.

I perioder kan Jens Jørn Spottag arbejde på flere produktioner på samme tid, hvor han øver ét stykke om dagen og spiller forestilling om aftenen med et andet. Og her har han nu erkendt, at han har brug for mentalt at holde fri i løbet af dagen, når han har en krævende rolle.

Og for at undgå, at det blive ren dårlig oplevelse, der forplanter sig til sceneskræk og angst for at blotte sig for publikum, er han nu blevet nødt til at aftale med teatret, at han slipper for prøver om dagen, når han har en stor rolle i en forestilling om aftenen.

Han har ikke haft en lignende oplevelse, siden han lavede denne regel for sig selv. Og han oplever desuden, at frygten for et angstanfald forsvinder, når han kan spille en forestilling igennem mange gange, uden at frygten får lov at melde sig.

»Jeg kan stadig godt have prøver om dagen og spille om aftenen, men hvis det er store roller, er jeg nødt til at tænke mig grundigt om, før jeg siger ja. Man skal have meget respekt for ikke at slide for meget på sig selv, ellers risikerer man at gå ned psykisk eller blive bange for at gå på scenen.«

Jens Jørn Spottag har for nylig haft en gennemgående rolle som overlæge Bent Neergaard i flere sæsoner af 'Sygeplejeskolen' og er i øjeblikket aktuel i biograffilmen 'Hvor kragerne vender'.