Skuespiller Jens Jacob Tychsen har spillet Edward Weyse i TV 2’s populære tv-serie Badehotellet gennem alle ni sæsoner. Han havde dog ikke regnet med, at det var en rolle, der ville gøre ham landskendt.

Det fortæller han i et interview med TV 2:

»Hr. Weyse har jo trukket mig ind i berømmelsens søgelys på godt og ondt. Jeg befandt mig egentlig meget godt, da jeg havde roller på Det Kongelige Teater og kunne være lidt i fred, så jeg har lige skullet deale med at blive kendt,« siger han.

Jens Jacob Tychsen har han dog aldrig fortrudt sin medvirken i Badehotellet. Han fortæller, at han har sluttet fred med, at Hr. Weyse er blevet en stor del af hans liv.

Fra venstre Lars Ranthe, Peter Hesse Overgaard og Jens Jacob Tychsen. De medvirker alle i Badehotellet på TV2. Foto: Katrine Emilie Andersen Vis mere Fra venstre Lars Ranthe, Peter Hesse Overgaard og Jens Jacob Tychsen. De medvirker alle i Badehotellet på TV2. Foto: Katrine Emilie Andersen

I en YouGov-undersøgelse foretaget for B.T. tidligere i år vandt han med 21 procent af stemmerne for andet år i træk afstemningen om at være danskernes yndlingskarakter i Badehotellet.

Ulempen ved at være blevet så populær er da også svær at få øje på.

Men Jens Jacob Tychsen har tidligere i år fortalt til B.T., at branchen godt kan være hård til at sætte ham i bås:

»Før 'Badehotellet' spillede jeg store, tunge roller inde på Det Kongelige Teater, nu kan jeg godt mærke, at de tilbud, der kommer flest af, er komedier, farcer og musical. At nu er jeg ham den sjove. Jeg har et kæmpe behov og ønske om at forny mig selv, når noget andet ER prøvet af, så det da skide irriterende,« sagde han tidligere.

Badehotellet kan lige nu ses mandage på TV 2.