»Vi flytter fra hinanden. Vi er separeret.«

Sådan lyder det søndag aften fra den tidligere vært på TV 2 News, Jens Gaardbo.

I en pressemeddelelse til B.T. skriver han:



»Da det alligevel vil give offentlig omtale, ønsker jeg at oplyse, at min hustru Pernille og jeg flytter fra hinanden. Vi er blevet separeret.«

Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Han forklarer, at hans nylige afskedigelse fra TV 2 ikke har forbindelse til separationen med Pernille Gaardbo, som han har været gift med siden 1996:

»Det er vigtigt for os begge at fastslå, at min afskedigelse og baggrunden for afskedigelsen ikke er den direkte årsag til vores separation. Pernille har kendt til sagen i detaljer og været en stor støtte for mig i hele forløbet.«

Men den turbulente periode har alligevel sat sine spor i familien, og derfor har parterne brug for en ny start:

»Når det er sagt, så har alt dette naturligvis ramt os og vores familie meget hårdt. Det har haft store følelsesmæssige omkostninger for os. Nu har vi brug for tid hver for sig, men også til at opbygge en ny relation mellem os. Vi bor fortsat under samme tag og der er fred mellem os. Men vi forventer at flytte hver til sit i løbet af foråret.«

Jens Gaardbo er færdig hos TV 2 og skal nu også separeres fra konen. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Jens Gaardbo beretter i pressemeddelelsen afslutningsvist, at han og familien har brug for ro, og derfor ikke har yderligere kommentarer.

I december kom det frem, at Jens Gaardbo ville stoppe på TV 2 som følge af den kulturundersøgelse, der var blevet igangsat i koncernen af et advokatfirma. I pressemeddelelsen dengang lød det:

»Som følge af TV 2's kulturundersøgelse er jeg blevet forelagt, at jeg for år tilbage som nyhedschef overtrådte TV 2's personalepolitik.«

»Det er ganske vist længe siden, og tiden var en anden. Men jeg er enig i, at der var eksempler på dårlig dømmekraft, og at jeg i visse tilfælde opførte mig forkert. Det var ikke i overensstemmelse med den værdighed, der bør være i jobbet som leder – eller i jobbet som et af stationens ansigter udadtil.«

»Det tager jeg nu ansvaret for og konsekvensen af.«

Jens Gaardbo var en fremtræden person hos TV 2 i 23 år. Han var nyhedschef fra 1997 til 2003 og var i sine senere år vært på TV 2 News.