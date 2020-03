Det skabte stor opmærksomhed, da Jennifer Lopez ikke blev nomineret til en Oscars for sin rolle i filmen 'Hustlers' fra 2019.

Både fans og flere kendte medier som The New York Times og Variety stod uforstående over for den manglende nominering.

Og nu taler hovedpersonen selv ud, om den følelse hun stod tilbage med.

»Jeg var ked af det. Jeg fik så meget positiv respons. Faktisk mere end jeg nogensinde har fået før i hele min karriere. Der var så mange, der sagde 'Hun bliver nomineret til en Oscars. Hvis det ikke sker, hvis hun ikke bliver nomineret, så er det en skandale,« fortæller Jennifer Lopez i et interview med Oprah Winfrey.

Jennifer Lopez fortæller videre, at hun fulgte med på sidelinjen, og læste alle artiklerne der blev skrevet om hende. Og det fik hende til at tro på, at hun rent faktisk ville blive nomineret.

Skuffelsen var derfor stor, da det stod klart, at det ikke var tilfældet.

Hun fortæller, at hun virkelig gerne ville have været nomineret, men at det alligevel ikke betyder så meget, når alt kommer til alt:

»Du indser, at du kun vil have folks anerkendelse. Du vil have dem til at sige, at du gjorde det godt. Men så indså jeg, at nej. Det behøver jeg ikke.«

»Jeg gør det her, fordi jeg elsker det. Jeg har ikke brug for en statuette, for at vide, at jeg er god nok,« afslutter Jennifer Lopez

Jennifer Lopez måtte i stedet overlade normeringerne for den bedste kvindelige birolle til Florence Pugh for sin rolle i 'Little Women, Kathy Bates for sin rolle i 'Richard Jewell', Margot Robbie for sin rolle i 'Bombshell', Scarlett Johansson for sin rolle i 'Jojo Rabbit' og Laura Dern for sin rolle i 'Marriage Story.'

Vinderen for årets bedste kvindelige birolle blev sidstnævnte Laura Dern.

'Marriage Story' var også nomineret for Bedste film, Bedste originale manuskript og Bedste musik, men vandt altså ingen af delene. Jennifer Lopez's film 'Hustlers var slet ikke nomineret i nogle af kategorierne.