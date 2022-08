Lyt til artiklen

»Den her går ud til min ægtemand.«

Jennifer Lopez er blevet gift med Ben Affleck.

Og i den forbindelse overtog 'Jenny from the block'-sangerinden dansegulvet i Ben Afflecks mansion i Georgia og begyndte at synge til ham, mens han sad i en stol få meter fra sin brud.

Det skriver TMZ.

I sangen synger Jennifer Lopez om passion, kærlighed og at hun 'bare ikke kan få nok' af Ben Affleck, mens hun er iført sin brudekjole.

Jennifer Lopez og Ben Affleck var kærester for tyve år siden og slog op inden de blev gift.

Efter to årtier valgte Jennifer Lopez og Ben Affleck at finde sammen igen.

Du kan se Jennifer Lopez sang til sin mand, Ben Affleck, her.