Jennifer Lopez har ikke meget tilovers for den horde af mennesker, der kritiserede hende og Shakiras halftime-show ved årets Super Bowl.

Ikke, fordi folk ikke har lov til at sige, hvad de vil om deres optræden. Nej, det er selve kritikkens emne, Jennifer Lopez har svært ved at tage til sig.

Det fortæller hun til Variety.

»Jeg synes helt ærligt, at det er tåbeligt,« slår Jennifer Lopez fast.

Jennifer Lopez. Foto: KEVIN WINTER Vis mere Jennifer Lopez. Foto: KEVIN WINTER

Kritikken bunder konkret i, at flere seere har vist forargelse over Jennifer Lopez og Shakiras optræden, som flere mente var 'for sexet' og bar præg af 'for megen hud'.

Amerikaneren Dave Daubenmire er sågar så forarget, at han har tænkt sig at sagsøge de populære sangerinder for deres optræden.

Han er nemlig kristen og føler sig stærkt diskrimineret.

»Skulle det have været rated som PG (bør kun ses med en voksen, red.)? Var der nogle advarsler om, at ens 12-årige unge søn - hvis hormoner kun lige er kommet i gang - ville se noget, der kunne gøre ham seksuelt opstemt?« lød det fra Dave Daubenmire i podcasten Pass the Salt.

Shakira og Jennifer Lopez under årets Super Bowl. Foto: KEVIN WINTER Vis mere Shakira og Jennifer Lopez under årets Super Bowl. Foto: KEVIN WINTER

Men det er kommentarer som disse, som, Jennifer Lopez ikke mener, er sandfærdige.

»Vi er begge respekterede performere, som begge er mødre og meget opmærksomme på, hvad vi foretager os. Vi lavede et show, som, jeg synes, er en hyldest til kvinder og latino-kulturen, og som, jeg også synes, er blevet godt modtaget. Så de få, der vil være negative, kan jeg ikke engang tage ind,« forklarer Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez var ved lørdagens Film Independent Spirit Awards nomineret i kategorien 'Bedste kvindelige birolle' for filmen 'Hustlers', hvis filmtrailer du kan se øverst i artiklen.

Hun måtte dog tage til takke med en nominering.